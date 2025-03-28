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  4. Türkiye küçük Narin'e ağlamıştı! Narin Güran'ın son fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye küçük Narin'e ağlamıştı! Narin Güran'ın son fotoğrafları ortaya çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.03.2025 16:49
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Türkiye, Diyarbakır'da vahşice öldürülen küçük Narin Güran'a ağlamıştı. Olayda mahkeme anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Narin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in öldürülmeden kısa bir süre önce ailesiyle birlikte çıktığı bir gezide çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Türkiye küçük Narin'e ağlamıştı! Narin Güran'ın son fotoğrafları ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolan ve günler süren arama çalışmalarında Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturmada Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ile küçük kızın cansız bedenini derede bir çuvalın içerisine koyan Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Mahkeme tarafından anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Cesedi dere yatağına saklayan komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

SON ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran'ın ailesiyle gittiği bir gezide çektiği fotoğraf ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran'ın üzerinde, son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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