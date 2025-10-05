Türkiye'nin 81 ilinde Gazze'ye destek yürüyüşü: Binlerce kişi Filistin için bir araya geldi

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde Gazze'ye destek yürüyüşü düzenleniyor.

ANKARA'DA "GAZZE KARARLILIK YÜRÜYÜŞÜ"

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Bir adım ötede insanlık ölüyor, kahrolsun İsrail", "Müslümanlar birleşin" yazılı pankartlar taşıyor.

Polis ekiplerinin yoğun güvelik önlemleri altında buradan hareket eden grup, Atatürk Bulvarı'ndan, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüyecek.

GAZZE'YE GİDEN ULUSLARARASI ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL'DA BAŞLADI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan grup, Gazze'ye ilerleyen, 22 ülkeden 146 katılımcının yer aldığı 11 geminin bulunduğu filoyla dayanışma amacıyla "Özgürlüğe Yürüyoruz" çağrısıyla Eminönü'ne doğru yürüdü.

Katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde slogan attı.

"Ben Gazze'deki çocuklar için yürüyorum sen ne yapıyorsun?", "Yürü kardeşim ayağına Kudüs gücü gelsin", "Bir sabah gelecek kardan aydınlık", "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan grubun yürüyüşü devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Eminönü Meydanı'nda konuşmaların yapılması bekleniyor.

İŞTE ANKARA VE İSTANBUL'DAKİ YÜRÜYÜŞLERDEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır