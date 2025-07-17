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Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden ortak Suriye açıklaması

Türkiye, Ürdün, BAE, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarıı sonrası yayınladıkları ortak açıklamada, "Suriye’nin güvenliğini, birliğini, istikrarını ve egemenliğini destekliyor, içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden ortak Suriye açıklaması

Türkiye, Ürdün, BAE, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları sonrası ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, "Suriye’nin güvenliğini, birliğini, istikrarını ve egemenliğini destekliyor, içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden ortak Suriye açıklaması 1

İSRAİL'İN SALDIRILARI KINANDI, SURİYE DEVLETİNE DESTEK MESAI VERİLDİ

İsrail’in Suriye’ye yönelik tekrar eden saldırılarının kınandığı açıklamada, İsrail saldırılarının Uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ve yeni bir Suriye inşa etme çabalarını baltaladığı vurgulandı. Suriye’nin Süveyda kentinde dün varılan ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, ateşkesin sivillerin korunması, devletin ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden ortak Suriye açıklaması 2

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın Süveyda’da Suriye vatandaşlarına yönelik ihlallerden sorumlu olan herkesten hesap sorma taahhüdünün memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, "Süveyda’da ve tüm Suriye topraklarında güvenlik, devlet ve hukukun üstünlüğünü sağlanmasına yönelik tüm çabaları destekliyor, şiddet, mezhepçilik, fitne ve kışkırtma girişimlerini reddediyoruz" denildi.

"HUKUKİ VE AHLAKİ SORUMLULUKLAR"

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, "Uluslararası toplumu yeniden inşa sürecinde Suriye hükümetini desteklemeye, Güvenlik Konseyi’ni de İsrail’in işgal ettiği Suriye topraklarından tamamen çekilmesini sağlamak üzere hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

17 Temmuz 2025
17 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail kınama saldırı
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