Türkiye'nin de geçtiği 5G'ye doğuştan hazır telefon: Redmi Note 15 Pro+ 5G incelemesi

Redmi Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi çatısı altındaki Redmi markasının yeni nesil akıllı telefonlarından biri. Telefon, orta-üst segmente göz kırpar bir şekilde konumlandırılmış. Peki Redmi Note 15 Pro+ 5G neler sunuyor? Hangi özelliklere sahip? Tüm detaylarıyla Redmi Note 15 Pro+ 5G'yi yakından inceliyoruz.
Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin 'orta-üst segmente göz kırptığını' söylemiştik. Telefonun işlemcisi de bunu doğrular nitelikte. Çünkü Note 15 Pro+ 5G'de Qualcomm'un 4 nm sürecine sahip Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Bir telefonun en çok kulanılan alanı ise şüphesiz ekranı. Redmi Note 15 Pro+ 5G ise 6.83 inçlik bir CrystalRes AMOLED ekran sunuyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan 1,5K (2772 x 1280) çözünürlüğündeki bu ekran, 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip. Son olarak Note 15 Pro+ 5G'nin ekran parlaklığının 3200 nit seviyesine ulaşabildiğini belirtelim.
Redmi, Note 15 Pro+ 5G'de çift arka kamera kurulumun tercih etmiş. Bu kameralardan biri, ana kamera olarak görev yapıyor ve 200 MP çözünürlüğünde anlar yakalayabiliyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip olan bu kamerada 1/1,4 inç sensör boyutu bulunuyor. Bu noktada Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin ana kamerasının 30 fps'de 4K, 30/60 fps'de 1080p ve 30 fps'de 720p videolar çekebildiğini söyleyelim.
200 MP'lik ana kameranın hemen yanı başına ise 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera konumlanıyor. Bu kamera da f/2,2 diyafram açıklığına sahip.
Ve Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin ön kamerası... Kimileri ön kameralara selfie veya özçekim kamerası diyor olsa da, artık nasıl adlandırırsanız adlandırın, bu telefonun ön kamerası 32 MP çözünürlüğünde ve 30/60 fps'de 1080p, 30 fps'de 720p videolar çekebiliyor.
Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin bir diğer merak edilen noktası ise şarj performansı ve batarya kapasitesi. Bu noktada Note 15 Pro+ 5G'de 6500 mAh kapasiteli bir batarya bulunduğunu söyleyelim. Bu batarya 100 W HyperCharge desteğine sahip ve telefonun kutusundan 100 W şarj cihazı çıkıyor.
Yapay zeka son zamanlarda günlük hayatta en çok duyduğumuz konulardan biri. Hal böyle olunca, Redmi Note 15 Pro+ 5G'de de yapay zeka odaklı bazı özellikler bulunuyor. AI Yazma, AI Konuşma Tanıma, AI Tercüman, AI Arama, AI Dinamik Duvar kağıtları, AI Yaratıcılık Asistanı vb. bu telefonda kullanılan yapay zeka özelliklerinden bazıları.
Suya ve toza karşı IP66 ve IP68 sertifikalı Note 15 Pro+ 5G, güvenlik konusunda ise ekran içi parmak izi sensörü ve yapay zeka destekli yüzle kilit açma özellikleri sunuyor.
Ve son olarak; Redmi Note 15 Pro+ 5G, Türkiye'de 1 Nisan 2026'da başlayan 5G'ye geçiş sürecine uygun bir telefon. Yani Redmi Note 15 Pro+ 5G, adından da anlayabileceğiniz üzere 5G desteğine sahip.
Redmi Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi Türkiye’nin resmi web sitesinde 32.999 TL fiyatla listeleniyor.
İşlemci
Depolama ve RAM
Boyutlar
Ekran
Arka kamera
Ön kamera
Pil ve şarj
Yapay Zeka özellikleri
Güvenlik
Ağ ve Bağlantı
Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık
Navigasyon ve Konumlandırma
Ses
Sensörler
İşletim Sistemi
Okuyucu Yorumları 0 yorum