Türkiye'nin de geçtiği 5G'ye doğuştan hazır telefon: Redmi Note 15 Pro+ 5G incelemesi

Redmi Note 15 Pro+ 5G, 200 MP ana kamerasıyla dikkat çekiyor. Tıpkı rakipleri gibi yüksek yenileme hızına sahip 6.83 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapan Note 15 Pro+ 5G, batarya tarafında ise 6500 mAh'lik bir kapasite ile geliyor. Ancak telefonun tüm teknik özellikleri bunlarla sınırlı değil. Gelin beraber Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin tüm özelliklerine yakından bakalım.

Enes Çırtlık

Redmi Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi çatısı altındaki Redmi markasının yeni nesil akıllı telefonlarından biri. Telefon, orta-üst segmente göz kırpar bir şekilde konumlandırılmış. Peki Redmi Note 15 Pro+ 5G neler sunuyor? Hangi özelliklere sahip? Tüm detaylarıyla Redmi Note 15 Pro+ 5G'yi yakından inceliyoruz.

BÖLÜM 1: TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin 'orta-üst segmente göz kırptığını' söylemiştik. Telefonun işlemcisi de bunu doğrular nitelikte. Çünkü Note 15 Pro+ 5G'de Qualcomm'un 4 nm sürecine sahip Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Bir telefonun en çok kulanılan alanı ise şüphesiz ekranı. Redmi Note 15 Pro+ 5G ise 6.83 inçlik bir CrystalRes AMOLED ekran sunuyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan 1,5K (2772 x 1280) çözünürlüğündeki bu ekran, 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip. Son olarak Note 15 Pro+ 5G'nin ekran parlaklığının 3200 nit seviyesine ulaşabildiğini belirtelim.

BÖLÜM 2: KAMERA PERFORMANSI

Redmi, Note 15 Pro+ 5G'de çift arka kamera kurulumun tercih etmiş. Bu kameralardan biri, ana kamera olarak görev yapıyor ve 200 MP çözünürlüğünde anlar yakalayabiliyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip olan bu kamerada 1/1,4 inç sensör boyutu bulunuyor. Bu noktada Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin ana kamerasının 30 fps'de 4K, 30/60 fps'de 1080p ve 30 fps'de 720p videolar çekebildiğini söyleyelim.

200 MP'lik ana kameranın hemen yanı başına ise 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera konumlanıyor. Bu kamera da f/2,2 diyafram açıklığına sahip.

Ve Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin ön kamerası... Kimileri ön kameralara selfie veya özçekim kamerası diyor olsa da, artık nasıl adlandırırsanız adlandırın, bu telefonun ön kamerası 32 MP çözünürlüğünde ve 30/60 fps'de 1080p, 30 fps'de 720p videolar çekebiliyor.

BÖLÜM 3: ŞARJ VE BATARYA PERFORMANSI

Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin bir diğer merak edilen noktası ise şarj performansı ve batarya kapasitesi. Bu noktada Note 15 Pro+ 5G'de 6500 mAh kapasiteli bir batarya bulunduğunu söyleyelim. Bu batarya 100 W HyperCharge desteğine sahip ve telefonun kutusundan 100 W şarj cihazı çıkıyor.

BÖLÜM 4: DİĞER ÖZELLİKLER

Yapay zeka son zamanlarda günlük hayatta en çok duyduğumuz konulardan biri. Hal böyle olunca, Redmi Note 15 Pro+ 5G'de de yapay zeka odaklı bazı özellikler bulunuyor. AI Yazma, AI Konuşma Tanıma, AI Tercüman, AI Arama, AI Dinamik Duvar kağıtları, AI Yaratıcılık Asistanı vb. bu telefonda kullanılan yapay zeka özelliklerinden bazıları.

Suya ve toza karşı IP66 ve IP68 sertifikalı Note 15 Pro+ 5G, güvenlik konusunda ise ekran içi parmak izi sensörü ve yapay zeka destekli yüzle kilit açma özellikleri sunuyor.

Ve son olarak; Redmi Note 15 Pro+ 5G, Türkiye'de 1 Nisan 2026'da başlayan 5G'ye geçiş sürecine uygun bir telefon. Yani Redmi Note 15 Pro+ 5G, adından da anlayabileceğiniz üzere 5G desteğine sahip.

BÖLÜM 5: FİYAT

Redmi Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi Türkiye’nin resmi web sitesinde 32.999 TL fiyatla listeleniyor.

BÖLÜM 6: OPPO FIND X9 PRO+'IN TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci

  • Snapdragon 7s Gen 4
  • 4nm üretim teknolojisi
  • Merkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,7 GHz'ye kadar
  • Grafik İşleme Birimi (GPU): Adreno GPU

Depolama ve RAM

  • 8 GB + 256 GB
  • LPDDR4X + UFS2.2

Boyutlar

  • Yükseklik: 163,34 mm
  • Genişlik: 78,31 mm
  • Kalınlık: 8,19 mm (Siyah, Buz Mavisi) / 8,47 mm (Mocha)
  • Ağırlık: 207,1 g (Siyah, Buz Mavisi) / 208,0 g (Mocha)

Ekran

  • 6.83" CrystalRes AMOLED ekran
  • Çözünürlük: 1,5K (2772 x 1280)
  • Yenileme hızı: 120 Hz'ye kadar
  • Dokunmatik örnekleme hızı: 480 Hz'ye kadar
  • Anlık dokunmatik örnekleme hızı: 2560 Hz (Game Turbo modunda etkinleştirilmiştir)
  • Parlaklık: 3200 nit en yüksek parlaklık
  • Parlaklık: HBM 1800 nit
  • Renk derinliği: 12 bit
  • Kontrast oranı: 8000000:1
  • DCI-P3 geniş renk gamı
  • 447PPI
  • Corning Gorilla Glass Victus 2
  • Güneş ışığı ekranı
  • HDR10+ | Dolby Vision
  • 16.000 seviyeli otomatik parlaklık ayarı
  • 3840Hz PWM dimming｜TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified | TÜV Rheinland Flicker Free Certified

Arka kamera

  • 200 MP ana kamera: Optik Görüntü Sabitleme (OIS), 0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μm, f/1,7, 7 P lens, 1/1,4 inç sensör boyutu
  • 8 MP ultra geniş açılı kamera: f/2,2
  • Arka kamera video kaydı: 30 fps'de 4K, 30/60 fps'de 1080p, 30 fps'de 720p

Ön kamera

  • 32 MP ön kamera: 1/3,6 inç sensör boyutu, f/2,2, 4 P lens
  • Ön kamera video kaydı: 30/60 fps'de 1080p, 30 fps'de 720p

Pil ve şarj

  • 6500 mAh (tipik) batarya
  • 100 W HyperCharge
  • Kutu içinde 100 W şarj cihazı

Yapay Zeka özellikleri

  • AI Yazma, AI Konuşma Tanıma, AI Tercüman, AI Arama, AI Dinamik Duvar kağıtları, AI Yaratıcılık Asistanı ve daha fazlası. Google ile Seçerek Arat ve Google Gemini.

Güvenlik

  • Ekran içi parmak izi sensörü
  • Yapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma

Ağ ve Bağlantı

  • Çift SIM (nano SIM + nano SIM veya nano SIM + eSIM)
  • 5G/4G/3G/2G desteği
  • 2G: GSM: B2/B3/B5/B8
  • 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
  • 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66
  • 4G: LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B48
  • 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78
  • Bluetooth 5.4
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6/6E/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g
  • 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi desteği
  • 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct desteği

Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık

  • IP66, IP68
  • NFC

Navigasyon ve Konumlandırma

  • GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I +B1C | Galileo E1 | QZSS:L1 | A-GPS destekli konumlandırma | Kablosuz ağ | Veri ağı | Sensör Destekli Konumlandırma

Ses

  • Çift hoparlör
  • %400 ses artışı
  • Dolby Atmos | Yüksek Çözünürlük

Sensörler

  • Yakınlık sensörü
  • Ortam ışığı sensörü
  • İvme ölçer
  • Elektronik pusula
  • Kızılötesi verici
  • Jiroskop

İşletim Sistemi

  • Xiaomi HyperOS 2
