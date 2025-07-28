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Türkiye’nin en büyük iki havalimanı rekor tazeledi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “26 Temmuz’da Antalya Havalimanı, 225 bin 118 yolcu ile tüm zamanların bir günde hizmet verilen yolcu sayısı rekorunu kırdı. 27 Temmuz’da ise İstanbul Havalimanı 272 bin 132 yolcu hareketiyle, tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.” dedi.

Türkiye’nin en büyük iki havalimanı rekor tazeledi!
Cansu Akalp

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, her iki havalimanında da bugüne kadarki en yüksek yolcu sayılarına ulaşıldığını bildirdi.

ANTALYA HAVALİMANI BİR GÜNDE 225 BİN 118 YOLCUYU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda 26 Temmuz 2025 tarihinde 225 bin 118 yolcuyu misafir ederek tüm zamanların bir günde hizmet verilen yolcu sayısı rekorunu kırdıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Söz konusu tarihte, dış hatlarda 203 bin 348, iç hatlarda ise 21 bin 770 yolcuyu misafir eden havalimanı böylece 3 Ağustos 2024 tarihinde kaydedilen 223 bin 217 yolculuk önceki rekoru geride bıraktı.” ifadesini kullandı.

Antalya Havalimanı’nda aynı gün bin 74 dış hat ve 143 iç hat uçuşu gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Bin 217 uçuş ile uçak trafiği bakımından da geçtiğimiz yılın rekor seviyesi yeniden yakalandı.” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA GÜNLÜK YOLCU REKORU: 272 BİN 132 KİŞİ

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 27 Temmuz 2025 tarihinde kaydedilen yolcu sayısının, havalimanı tarihinde bir ilke imza attığını söyledi. Uraloğlu, “27 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen 272 bin 132 yolcu hareketiyle, havalimanımız tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. İstanbul Havalimanı’nın ağırladığı yolcu sayısı Avrupa’da bir havalimanının bir günde ulaştığı en yüksek sayı olarak kayda geçti.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi teknoloji Abdulkadir Uraloğlu
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