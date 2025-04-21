Türkiye'nin 'en genç' şehri Şanlıurfa'da Sporun Geliştirilmesi Projesi faaliyete geçirildi

Şanlıurfa Valiliği Şanlıurfalı gençlerin gelişimine yönelik eğitim, spor ve kültürel uygulamaları faaliyete alıyor. Sporun Geliştirilmesi Projesi ile ise gençlerin spora yönelmesi teşvik edilecek.

Türkiye’nin en genç şehrinde bu potansiyelin farkında olan bir anlayışla hareket eden Şanlıurfa Valiliği, proje startını yine gençlerle birlikte verdi. Çalışma ile ilgili düzenlenen tanıtım toplantısı ve başlangıç buluşmasına her branştan gençler ve aileleri yoğun katılım sağladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen buluşmada katılımcılara projenin amaçları, hedefleri ve uygulama süreçleri birer birer aktarıldı.

VALİ ŞILDAK PROJENİN DETAYLARINI ANLATTI

Sportif gösteriler ile başlayan programda gençlere seslenen Vali Hasan Şıldak, “Şanlıurfa’mızdaki her gencimizin benim öz evladımdan farkı yok. Hepsi birer cevher. Biz onları güzel bir şekilde işleyerek gelecekte vatanına ve milletine bağlı, özgüvenini kazanmış ve kendini ifade edebilen bir birey olarak topluma kazandırmalıyız. Bunu el ele vererek; anne ve baba ile öğretmen ile devlet olarak bizler yapacağız” dedi.

Şanlıurfa Valiliği’nin öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Koordinasyonunda Harran Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek Sporun Geliştirilmesi Projesi; ilimizde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde branşlara özgü yetenekli öğrencileri tespit edip gelişimlerini sağlamayı, performanslarını üst düzeye ulaştırmayı ve bilimsel yöntemler kullanarak bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Şanlıurfa'yı ve ülkemizi başarıyla temsil etmelerini amaçlıyor.

Projenin hedef kitlesi ise Şanlıurfa’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören yetenekli öğrencilerimizdir. Ayrıca yetenekli olduğu bildirilen sporcular da projeye dahil edilecek.

PROJE İLE NE AMAÇLANIYOR?

Projemizin hedefleri ise; ilimizdeki spor kültürünü yaygınlaştırmak, öğrencilerin spor aktivitelerine katılımını destekleyerek zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini sağlamak, topluma faydalı ve eğitimli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak, sağlıklı, kurallara uyan ve paylaşmayı bilen nesillerin yetişmesine katkı sağlamak, obezite ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve Milli takıma sporcu yetiştirmektir.

Projemiz çerçevesinde yine ilçelerimizde ise Kaymakam başkanlığında ilçe spor komisyonları oluşturulacak ve komisyonlar belirlenen tarihlerde toplanarak spor projesinin uygulamasını takip edecekler. Okullarda da sportif tarama komisyonları kurulacak, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun spor dalları belirlenecek. Bu sayede üstün yetenekli öğrenciler ilçe spor komisyonlarına bildirilecek ve özel yetenek taramasına alınacak.

Bununla birlikte okullarda branş bazlı spor takımları kurulacak, antrenmanları desteklenecek ve kimlik kazanmaları sağlanacak. Tanıtım ve destek için ise sosyal medya kullanılacak, malzeme ve transfer ihtiyaçları karşılanacak. Spor alanları da denetlenerek buralardaki eksiklikler giderilecek.

İlçe merkezlerinde yetenek sıralaması yapılarak "İlçe Sportif Özel Yetenekliler Grupları" oluşturulacak. Antrenörler eşliğinde özel antrenman programları uygulanacak ve malzeme desteği sağlanarak yerel kulüplerle iş birliği teşvik edilecek.

İlçelerde okul takımları için düzenli müsabakalar ve özel yetenek takımları arası karşılaşmalar yapılacak. Bununla eşlenik olarak il düzeyinde turnuvalar düzenlenip seçmeler yapılacak.

İl genelinde yetenekli öğrenciler belirlenerek özel spor eğitim programlarına dahil edilecek. Kulüpler ve kurumlarla iş birliği yapılarak antrenman ve fon desteği sağlanacak. İl Spor Kulüpleri kurulup yetenek grupları dahil edilerek tanıtımı yapılacak.

PROJE NASIL UYGULANACAK?

Şanlıurfa’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde branşlara özgü yetenekli öğrencileri tespit edip bu öğrencilerin uygun bilimsel yöntemlerle spor gelişimleri sağlanacak. Projenin daha geniş kitlelere tanıtımı sağlanarak spor kültürü yaygınlaştırılacak. Yerel müsabakalar, ödüllendirme programı, antrenman kampları ile öğrencilere sağlıklı ve eğitici bir ortam sunulacak”

BAŞARILI GENÇLERE HEDİYELER VERİLDİ

Vali Şıldak’ın konuşmalarının ardından başarılı sporculara hediyeler verildi. Bölgesel ve ulusal anlamda farklı branşlardaki şampiyonalarda derece alan gençlere hediyelerinin verildiği programda sporcular uzun süre alkış aldı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde, tüm öğrenciler fiziksel ve motorik yeterlilik testlerine tabi tutulacak. Test sonuçları doğrultusunda başarılı olan öğrenciler, proje kapsamında belirlenen 18 branştan uygun olanına yönlendirilecek. Seçilen öğrenciler için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün belirlediği salonlarda haftada 4 gün antrenman programı uygulanacak.

İlk aşamada seçilen öğrenciler, ilçe düzeyinde antrenörler gözetiminde branşa özel yetenek testlerine katılacak. Branş özelinde üstün performans sergileyen öğrenciler, "Sportif Özel Yetenekliler Grubu"na dahil edilerek İlçe Spor Komisyonuna yönlendirilecek. Özel antrenman programlarıyla gelişimleri desteklenecek. Her 6 aylık antrenman sürecinin ardından, Sporcu Test ve Performans Laboratuvarında üniversiteden akademisyenlerin yapacağı testlerle sporcuların fiziksel, psikolojik ve kondisyonel gelişimleri düzenli olarak takip edilecek.

İlçelerde kurulan takımlar arasında branş bazında lig sistemi oluşturulacak ve düzenli müsabakalar organize edilecek.

Takımlar arası rekabetle öğrencilerin gelişimi desteklenecek; başarılı olan takımlar il şampiyonalarına katılacak. Her takım için özgün isim, amblem, flama ve tanıtım materyalleri hazırlanacak. Sosyal medya platformları aktif şekilde kullanılarak kurumsal takım kimliği oluşturulacak.

Şanlıurfa’da spor kültürünün kalıcı ve sürdürebilir hale getirilmesi amacıyla, Sporun Geliştirilmesi Projesi her yıl ihtiyaçlara ve gelişen koşullara göre güncellenip revize edilecek. Ödül törenleri, iş birlikleri ve organizasyonlarla öğrenci, antrenör, öğretmen ve yöneticilerin motivasyonu sürekli desteklenecek, başarıların devamlılığı sağlanacak. Projenin takibi ve görünürlüğü için sosyal medya hesapları açılarak, yapılan tüm faaliyetler geniş kitlelere duyurulacak.

PROJENİN NE GİBİ SONUÇLAR DOĞURMASI BEKLENİYOR