Türkiye’nin en iyi işverenleri açıklandı! Mynet listede yerini aldı

Ocak 2024 - Ocak 2025 arasında yapılan analiz, çalışan deneyimi ve güven düzeyi açısından öne çıkan organizasyonları belirlerken; duygu sağlığı, yöneticilerin çalışanlara verdiği değer ve iş-özel yaşam dengesi, çalışan memnuniyetinde en belirleyici faktörler arasında yer aldı.

MYNET LİSTEDE YERİNİ ALDI

Araştırmaya göre, yüksek güven kültürüne sahip organizasyonlar sadece çalışan mutluluğunda değil, aynı zamanda finansal başarıda da rakiplerini geride bırakıyor. İnovasyon, çeviklik ve güçlü iş birliği ortamı, bu kurumların öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Bu yıl listeye ilk kez giren şirketlerden biri de Mynet oldu.

Medya sektöründe dijital dönüşüm ve çalışan deneyimi odağındaki stratejik adımlarıyla dikkat çeken Mynet, çalışanları için oluşturduğu güven ortamı ve esenlik odaklı uygulamalarıyla Türkiye'nin En İyi İşverenleri arasında yer alma başarısını gösterdi.

Ödül törenine Mynet adına Genel Müdür Ali Rıza Bozkır ve CTO Özgür Özcan katılarak ödülü teslim aldı ve katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.