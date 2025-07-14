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Türkiye'nin en lezzetli karpuzlarından biri Şanlıurfa'da yetişiyor

Farklı tadı ve aromasıyla Şanlıurfa'nın Yaylak kırsal Mahallesinde yetişen karpuz, Türkiye'nin en lezzetli karpuzları arasında yer alıyor. Fırat Nehrinin serin suyuyla sulanan karpuzun tadı adeta meyveli bir dondurmayı andırıyor.

Türkiye'nin en lezzetli karpuzlarından biri Şanlıurfa'da yetişiyor

Yaylak kırsal Mahallesinde yetişen ve tadını yetiştirildiği 1toprağın özelliği ve Fırat Nehrinin serin sularından alan Yaylak Karpuzunun hasadı başladı. Farklı tadı ve aromasıyla ön plana çıkan Yaylak Karpuzunu diğer karpuzlardan ayıran en büyük özellik ise içerisinin kan kırmızısı olması ve yenildiğinde ağızlarda erimesi olarak gösteriliyor. Diğer karpuzlar gibi sert olmayan karpuz, içerisinde yüksek oranda su barındırıyor.

DAĞLARDA YERİYEN KAR KARPUZA TAT VERİYOR

Karpuzun tadını bereketli topraklar ile dağlardan eriyen karlardan aldığını söyleyen Ziraat Mühendisi Tahsin Durmaz," Lezzetinin farklı olmasının sebeplerinden biri bereketli topraklarda yetişiyor olması, bir diğeri ise dağdan eriyen kar sularıyla sulanıyor olmasıdır. Bu karpuzu diğer karpuzlardan ayıran en büyük özellik diğer karpuzları yerken ağzımızda elma, turp gibi bir sertlik oluşurken Yaylak Karpuzunu yerken ağızlarda eriyerek dondurma tadında bir aroma oluşuyor" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz
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