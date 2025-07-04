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Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çarpıcı anket sonuçları... Açık ara önde!

Terörsüz Türkiye sürecinin ardından gelen seçim anketlerinde gözle görülür oy oranı değişimleri yaşanmıştı. Dün açıklanan enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaşlarının da belli olmasının ardından gözler yeniden anketlere çevrildi. ASAL Araştırma da dikkat çeken bir anket hazırladı. İşte o anketin sonuçlarından öne çıkanlar!

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çarpıcı anket sonuçları... Açık ara önde!

ASAL Araştırma, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası dikkat çeken bir anket yaptı. Vatandaşlara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" ve "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" soruları yöneltildi. İşte dikkat çeken veriler!

EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI AÇIK ARA ÖNDE

Anket sonuçlarına göre, Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi ve hayat pahalılığı... Bu sorunu adalet ve hukuk sistemi izledi.

ASAL Araştırma'nın "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna şu yanıtlar verildi.

Türkiye nin en önemli sorunu nedir? Çarpıcı anket sonuçları... Açık ara önde! 1

Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?

Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%58,6
Adalet/Hukuk Sistemi: %12,5
İşsizlik/İstihdam:%4,8
Eğitim sistemi:%2,6
Hükümet:%2,4
Emekli maaşları:%2,3
Kürt sorunu:%1,8
Güvenlik/Asayiş:%1,5
Sağlık sistemi:%1,3
Göç sorunu/Mülteci:%1,3
Terör:%1,1
Ahlaki değer kaybı:%1,0
Demokrasi:%1,0
Kentsel dönüşüm/Deprem:%0,9
Diğer:%2,8
Fikrim yok/Cevap yok:%4,1

VATANDAŞLAR SİYASİ PARTİLERİN SORUNLARI ÇÖZECEĞİNE İNANMIYOR

Ayrıca vatandaşlara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılan vatandaşların %32,5'inin herhangi bir siyasi partinin sorunları çözebileceğine inanmaması da dikkat çeken bir sonuç oldu.

Türkiye nin en önemli sorunu nedir? Çarpıcı anket sonuçları... Açık ara önde! 2

Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?

Hiçbiri: %32,5
AK Parti: %21,8
CHP: %17,0
DEM Parti: %3,7
MHP: %3,2
İYİ Parti: %1,9
Zafer Partisi: %1,7
Yeniden Refah Partisi: %1,2
Diğer: % 3,4
Fikrim Yok/Cevap Yok: %13,6

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