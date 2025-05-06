Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından geçmişte kendi çocuklarını öldüren Selçuk Tengioğlu'nun saldırısına uğramıştı. Saldıran caninin tam anlamıyla bir suç makinesi olduğunun ortaya çıkması, bu kişilerin “cezaevlerinde ne kadar ıslah oldukları” konusunda soru işaretlerinin doğmasına yol açtı. Yaşanan olayın ardından bu caninin neden dışarıda olduğu tepki çekmişti.

600 BİN HÜKÜMLÜ DIŞARIDA

Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor. Dünya ortalaması da yine yüzde 40-45 civarında. Türkiye’de güncel rakamlara göre cezaevinde 400 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 600 bin hükümlü ise denetimli serbestlik kapsamında kalan cezasını dışarda infaz ediyor. Böylece Türkiye’de şu anda bir milyondan fazla kişi infaz sistemi içinde bulunuyor.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları yeni bir infaz rejimi üzerinde çalışırken, bir yandan özellikle toplumdaki cezasızlık algısını giderecek yeni adımlar atmaya, bir yandan da cezaevinden çıkanların topluma kazandırılması ve denetimli serbestlik yükümlülüklerine yönelik yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor.

'KORKUNÇ BİR RAKAM'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Adalet Bakanlığı kaynakları, “İnfaz rejiminde asıl amaç topluma kazandırmak, ıslah etmektir. Ancak buna rağmen bütün dünyada cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyenlerin yaklaşık yüzde 40-45’i cezaevine geri dönüyor. Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45’ler civarında. Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin bütün sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım” dedi.

20 YILDA 8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE DENETİM

Öte yandan, Adalet Bakanlığı verilerine göre son 20 yıl zarfında 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararının infazı yerine getirildi. Bu çerçevede, 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilirken, bunların 1 milyon 450 bini madde bağımlılarına yönelik oldu. 1 milyon 424 bin hükümlüye kamu yararlı bir işte ücretsiz çalışma imkanı getirildi. 62 bin hükümlüye nakdî yardım gerçekleştirildi. 69 bin hükümlünün denetimli serbestlik üzerinden elektronik izlemeyle takibi yapıldı.

YARGI PAKETİNDE VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ocak ayı içinde açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde infaz sisteminde hükümlülerin ıslahı ve topluma kazandırılmasının güçlendirilmesi, meslek edindirme programlarının geliştirilmesi, bu amaçla işyurtlarının üretim kapasitesinin artırılacağı hedefleri sıralanmıştı. Ayrıca hükümlülerin toplum yararına çalıştırılması uygulamalarının geliştirileceği de hedefler arasında yer almıştı.