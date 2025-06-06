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Türkiye’nin en sıcak yeri seçildi: İlçede termometreler 43 dereceyi gösterdi!

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan ve 2023 yılında 49,5 derece ile Türkiye’nin en sıcak yeri seçilen Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara yöneldi.

Türkiye’nin en sıcak yeri seçildi: İlçede termometreler 43 dereceyi gösterdi!

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı 40 derece sıcaklık, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kendini hissettirdi. İlçedeki termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların kurban ibadetlerini yaparken sıcaktan bunaldığı, sık sık su tükettiği ve gölgelik alanlara yöneldiği gözlendi.

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İlçe dron ile havadan görüntülendi. Sarıcakaya ilçesi, 2023 yılında 49,5 derece ile Türkiye’nin en sıcak noktası seçilmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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