Türkiye'nin göğsünü kabarttı: Prof. Dr. Fatma Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi'ne rektör seçildi

Prof. Dr. Fatma İmamoğlu Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi'nin (TU Berlin) rektörlük seçimini büyük bir farkla kazanarak, üniversitenin yeni rektörü oldu. Deniz, Nisan 2026'da göreve başlayacak. Bu atama, Almanya'daki Türk akademisyenler için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin göğsünü kabarttı: Prof. Dr. Fatma Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi'ne rektör seçildi

Almanya'nın en saygın teknik üniversitelerinden biri olan Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin), rektörlük seçimini tamamladı. Seçim sonucunda, halihazırda rektör yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Fatma İmamoğlu Deniz, büyük bir başarıya imza atarak üniversitenin yeni rektörü seçildi. Bursa Kız Lisesi mezunu olan Deniz'in bu başarısı, hem Türkiye'de hem de Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

MEVCUT REKTÖRLE YARIŞTI

Seçim süreci oldukça çekişmeli geçti. İki turda tamamlanan seçimlerde, ilk turda beş aday yarıştı. Ancak, üç adayın çekilmesiyle son turda mevcut rektör Geraldine Rauch ve Prof. Dr. Fatma Deniz karşı karşıya geldi. Dün gerçekleşen oylamada, Deniz üniversite senatosunun büyük bir çoğunluğunun desteğini alarak 42 oy ile seçimi kazandı. Rauch ise 18 oyda kaldı.

TÜRK AKADEMİSYENLER İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Prof. Dr. Fatma Deniz'in rektörlük görevine seçilmesi, sadece kendi kariyeri açısından değil, aynı zamanda Almanya'daki Türk toplumunun ve Türk akademisyenlerin temsili açısından da büyük önem taşıyor. Bilgisayar bilimleri alanında uzman olan Deniz'in, yapay zeka konusundaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Rektörlük görevine 1 Nisan 2026'da başlayacak olan Deniz'in, üniversiteye yeni bir vizyon getirmesi bekleniyor.

Seçim öncesinde, eski rektör Geraldine Rauch'un Mayıs 2024'te sosyal medya platformu X'te beğendiği bir paylaşım tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Nazi sembolü gamalı haçla birlikte resmedildiği bir fotoğraf yer alıyordu. Bu durum, Alman politikacılar ve İsrail kamuoyunun tepkisini çekmiş ve rektöre istifa çağrıları yapılmıştı. Rauch, daha sonra özür dilemiş olsa da, bu olay seçim sürecini etkileyen faktörlerden biri olarak değerlendirildi.

TARİHİ BAŞARI

Prof. Dr. Fatma Deniz'in Berlin Teknik Üniversitesi rektörlüğüne seçilmesi, Türk akademisyenlerin uluslararası alandaki başarılarının bir göstergesi olarak tarihe geçti. Deniz'in liderliğinde, TU Berlin'in bilimsel araştırmalarda ve eğitimde daha da ileriye gitmesi bekleniyor.

