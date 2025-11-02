Türkiye'nin gözü Sındırgı'da! Uzman isim "Uyarıyorum" diyerek orayı işaret etti: "Yapı yasaklı olarak ilan edilmeli"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler bölge halkını tedirgin ediyor. Son olarak 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedirginlik artarken uzman isimler de art arda açıklamalarda bulundu.

"UYARIYORUM"

Deprem fırtınasının etkisi altında olan Sınırgı için Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan önemli bir değerlendirmede bulundu. Açıklamasında Balıkesir - Akhisar yoluna dikkat çeken Ercan, "Uyarıyorum" diyerek vurguladı.

Ercan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:



"Sındırgı üç ay içinde iki tane M6,1 büyüklüğünde depremin etkisinde kaldı. Bu iki depremle oluşan toplam yer kırığının boyu yaklaşık 33 km. Eğer bu 33 kilometrelik kırılan yer tek depremle olsaydı, depremin büyüklüğü M6,7 olurdu. Sındırgı’da deprem eşik değeri 6,2 olması nedeniyle böyle bir deprem olduğunda belki Sındırgı’nın 3 ÷ 2’si göçebilirdi.

"YAPI YASAKLI OLARAK İLAN EDİLMELİ"

Sındırgı‘da ilk depremde yoran yapılar ikinci depremde büyük hasar aldılar kimisi yıkıldı, kimisi yıkılma eşik değerine geldi. En büyük hasar Balıkesir yolu ile Akhisar yolu üzerindeki yapılarda oldu. Hasarın büyük olduğu yerler eski bataklık alanları ile eski göl alanıdır. Bu alanın sınırlandırılarak bu kesimdeki yapılar yapı yasaklı olarak ilan edilmeli, bu bölgedeki kişiler TOKİ dolayındaki sağlam yerde yapılacak yapılara ivedilikle taşınması zorunludur.

"HARİTALANMASI GEREKİR"

Sındırgı‘da ivedilikle yapılması gereken: hızlı bir biçimde JEOFIZIK ölçüleri başlatarak, rezonans ölçümleri ile yeraltı elektrosunu çekerek depremde tüm Sındırgı'nın yer davranış ile dayanım ayrıca tünek yeraltı suyu derinliğini haritalanması gerekir. Bunun dışında bu iki depremin sonucunda oluşan hasarın derecelendirme haritası ivedilikle çıkarılmalıdır.

Bu iki depremi gören Sındırgı şimdi sanki bir hayalet kent gibidir. Türkiye cumhuriyeti devleti Sındırgı‘ya büyük bir öncelik vermesi gerekir.

"ÇOK AZ EV AYAKTA KALIR"

Depremle oluşan kırık demirciye doğru uzanmaktadır. Bu uzantı da deprem olup olmayacağını söyleme olasılığı yoktur. Ancak olur ise bu kez Sındırgı‘da çok az ev ayakta kalır, ayrıca demirci ile çevre köyleri çekince altında kalır."