Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız: "Afrika'ya, geleceğin stratejik ortağı olarak bakıyoruz"

Yıldız, 25 Mayıs Afrika Günü münasebetiyle Türkiye-Afrika ve Türkiye-Sudan ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Afrika'nın genç nüfusun yoğun olduğu bir kıta olmasının önemine değinen Yıldız, "Bu sadece Türkiye açısından önemli değil, dünyanın geleceği ve refahı açısından da önemli bir şey. Diğer kıtalara baktığınızda böyle bir demografi yok. Aslında bu demografiden bile Afrika'nın neden geleceğin parlayan kıtası olacağını daha iyi anlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye olarak Afrika'ya olan yaklaşımlarında bu demografiyi hep göz önünde bulundurduklarına dikkati çekerek, bu nedenle kapasite geliştirme, sosyal kalkınma gibi unsurların Türkiye'nin Afrika'ya olan yaklaşımında ön planda olduğunu dile getirdi.

"Afrika'ya insani yardım yapılan bir nokta olarak bakmıyoruz. Afrika'ya geleceğin stratejik ortağı olarak bakıyoruz." şeklinde konuşan Yıldız, "Afrika yükseliyor. Bu demografiyi kalkınmaya en fazla katkı verecek şekilde başta eğitim olmak üzere yetiştirilebilmesi sadece Afrika'nın geleceği için değil, dünyanın geleceği için son derece önemli olacak." değerlendirmesini yaptı.

Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Afrika stratejimiz, bundan yaklaşık 25 yıldan fazla bir süreden beri Afrika açılımıyla başlayan, ardından da Afrika ortaklık politikamızla devam eden bir yaklaşımın ürünü. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı, önemli ve başat rol oynuyor. Şu anda 44 Afrika ülkesinde Türkiye temsil ediliyor. Bu sayıyı 50'ye çıkartmayı planlıyoruz. Sosyal kalkınma ve kapasite geliştirme gibi konular çok ön planda olduğu için yine Afrika kıtasında 22 tane de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyon ofisimiz var. Şimdiye kadar 7 binin üzerinde proje yaptı TİKA Afrika'da."

"TÜRKİYE-AFRİKA TİCARET HACMİ, 40 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Türk Hava Yollarının (THY) 40'tan fazla Afrika ülkesine uçuşu olduğunu anımsatan Yıldız, bundan yakışık 22-23 yıl öncesinde 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaştı.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvelerine ve bir sonraki zirvenin 2026'da düzenleneceğine işaret ederek, "Oraya ilişkin hedefler üzerinde, hem ülkeler bazında hem de Afrika Birliği ile olan ilişkiler boyutunda çalışıyoruz.” dedi.

Sudan'da Nisan 2023'ten beri devam eden çatışmaların, dünyanın en büyük insan krizlerinden birisine sebep olduğunu vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin, bu insani kriz karşısında bigane kalmadığını, buradaki mevcudiyetiyle ikili ilişkileri bu ortama rağmen ayakta tutmak için çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydetti.

Yıldız, Türkiye'nin, Sudan hükümetinin, halkın birincil önceliği olan insani krizin bir şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik çabalara da destek olduğunu anlatarak, "Bu çerçevede de göreve başladığım yaklaşık 10 aydan bu yana 'İyilik Gemisi' adını verdiğimiz dört büyük gemiyle yardım getirdik. Bunların toplamı yaklaşık 8 bin 500 tonu geçti. Sudan'da yaşanan insani kriz karşısında bunların hiçbiri yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, Türk insanının bu yaşananlar karşısında duyarsız olmadığını göstermenin ötesinde uluslararası toplumun diğer üyelerine hem Türkiye Cumhuriyeti devleti hem de insanıyla örnek olma çabasında olduklarını dile getirdi.

"BAŞKENTİN, MEŞRU HÜKÜMETİN KONTROLÜNE GEÇMİŞ OLMASINI SON DERECE ÖNEMLİ BULUYORUZ"

Hartum eyaletinin 20 Mayıs'ta "tamamen" ordunun kontrolüne geçmesi ve 2022'den sonra ilk kez sivil bir başbakanın atanmasına atıfta bulunan Büyükelçi Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye; egemen, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız ve dış müdahalelere maruz kalmayan bir Sudan'ın en büyük destekçilerinden biri. Dolayısıyla mart sonunda başkent Hartum'un geri alınmasının ardından şimdi de Hartum eyaletinin tamamının merkezi meşru hükümetin kontrolüne geçmiş olmasını son derece önemli buluyoruz. Bu hem Sudan halkı için hem Sudan yönetimi için son derece değerli."

Yıldız, Sudan'da 2022'nin başından beri ilk defa sivil bir başbakanın atanmasının, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın şubat ayında açıkladığı yol haritasının izlendiğinin bir göstergesi olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

"Bütün bu insani krize rağmen ülkenin diğer farklı sektörlerdeki ilişkilerini, yönetimini düzenleyen bir hükümetin olması hem ülke açısından hem de bu ülkeyle çok yakın ilişkileri olan Türkiye açısından da çok değerli." diyen Yıldız, Sudan ile diplomatik ilişkilerinin bu dönemde daha da güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Diğer ilişkiler, savaşın yol açtığı olumsuzluk karşısında başta ekonomik, ticari ve yatırım ilişkileri olmak üzere eski hacminde değiller. Ama biz bu ara geçiş döneminde de o ivmesini yitirmemesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünyada en geniş diplomatik ağa sahip üçüncü büyük ülke olduğunu hatırlatan Yıldız, "Bu kadar geniş diplomatik ağa sahip olan bir ülkenin diplomatının da zor yerlerde görev yapması Türk diplomatının doğal görev tanımı çerçevesinde diye algılıyoruz. Dolayısıyla bu işin fıtratı. Ama nihai aşamada insanız. Ve insan olarak bütün bu profesyonel alana rağmen bizi üzen şeyler de oluyor. Bizi en fazla üzen şey dünyanın en büyük trajedisinin ve insani krizinin yaşandığı bu ülkenin ve insanlarının yaşadıklarının halen dünya kamuoyunda beklediğimiz ilgiyi görmüyor olması." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Büyükelçi Yıldız, Gazze'de, Ukrayna'da birçok insanın acı çektiğini, Sudan'da da aynı şekilde olduğunu anımsatarak, "Yeniden imar sürecinde de Sudan'ın o hak ettiği ilgiyi görmesi için Türkiye yine en önde rol alacak ülkelerden biri olacak." dedi.

Yıldız, şunları sözlerine ekledi:

"Türkiye, hem o farkındalığın yaratılması konusunda hem de yeniden imar süreci başladığında, aktif katkı veren bir ülke olarak da yer alacaktır. Çünkü Türkiye'nin Sudan ile ticari, ekonomik, yatırım ilişkileri son derece güçlüdür. Güçlü temelleri vardır. Dolayısıyla bu güçlü temellerden yararlanarak elimizden geldiğince bu yeniden imar sürecinde de hem dünyayı buranın ilgi alanına sokacağız hem de Türkiye olarak en aktif aktörlerden biri olmaya devam edeceğiz." (AA) Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır