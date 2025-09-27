Türkiye'nin hava gücünde yeni strateji: KAAN öncelikli dönem başlıyor

F-16 Alımından Vazgeçilip KAAN'a Motor Desteği mi Geliyor? Erdoğan-Trump Görüşmesi Kritik Eşik

Türkiye, son dönemde hava gücünü güçlendirme konusunda çeşitli adımlar atarken, F-16, F-35 ve Eurofighter gibi farklı platformları değerlendirmeye almıştı. Ancak gelinen noktada, yerli üretim KAAN savaş uçağına verilen önemin artmasıyla birlikte stratejik bir değişiklik yaşanıyor. CNN Türk'ün haberine göre, Türkiye 120 uçaklık bir filo hedefliyor ve F-35 alımı, KAAN projesine teknoloji transferi açısından büyük önem taşıyor. KAAN'ın tam 5. nesil üretimi yerli motorla 2030'da tamamlanması planlanıyor.

Sözcü Gazetesi'nin İngiliz Middle East Eye'a dayandırdığı haberine göre ise, Ankara, ABD'den F-16 savaş uçakları ve mühimmat almak yerine jet motorları talep etmeyi değerlendiriyor. Bu stratejik hamle, Türkiye'nin uzun vadeli planları ve yerli savunma sanayine verdiği önemi açıkça ortaya koyuyor. Ankara, F-35 programına yeniden dahil olma hedefiyle birlikte, nispeten eski F-16 uçakları yerine kendi uçağını üretmeye odaklanıyor. Bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da Başkan Donald Trump ile yapacağı görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

MEPA News'in haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Türkiye'nin milyarlarca dolarlık silah anlaşmasında değişiklik yaparak F-16 savaş uçakları ve füzeler yerine jet motorları satın almayı talep edebileceğini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl, 79 modernizasyon kitinden vazgeçilerek 40 adet F-16 Viper alımına yönelinmişti. Ancak şimdi bazı üst düzey yetkililer, planlanan F-16 alımını ve mühimmat paketinin bir kısmını tamamen iptal ederek daha fazla değişiklik yapılması için bastırıyor. Amaç, yerli üretim beşinci nesil savaş uçağı KAAN'a yatırıma öncelik vermek ve anlaşmayı uçağın motorlarını temin etmek ve ABD liderliğindeki F-35 programına olası bir dönüşe hazırlanmak için kullanmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da F-35 alımı konusunu Trump ile görüşeceği belirtiliyor.

Türkiye'nin hava gücünü modernize etme stratejisinde KAAN'a öncelik verilmesi, yerli savunma sanayine duyulan güveni ve uzun vadeli bağımsızlık hedeflerini gösteriyor. Erdoğan-Trump görüşmesinden çıkacak sonuç, Türkiye'nin bu stratejik dönüşümünün seyrini belirleyecek ve gelecekteki savunma politikalarına yön verecek. F-16 alımı yerine KAAN'a motor desteği sağlanması, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretme vizyonunu gerçekleştirmesi için kritik bir adım olabilir.