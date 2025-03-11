Türkiye'nin ilk girişim ofisi açıldı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı: "Ön kuluçka girişimlerinden kira alınmayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da bulunan Bilkent Cyberpark'ta yer alan Cybergo Girişim Ofisi'nin açılışına katıldı.

“GİRİŞİMCİLİĞİN ÜLKELERİN KALKINMA YOLCULUĞUNDA BELİRLEYİCİ BİR ROLÜ VAR”

Bakan Kacır, teknolojideki gelişim rüzgarının geçmişten daha güçlü estiğini söyleyerek, "Bu yeni dönemde, hayatın her alanı yenilikçi fikirler ve teknolojiler ışığında yeniden şekilleniyor. Girişimcilik ekosistemi yaşanan değişime öncülük ediyor, istikamet çiziyor. İş dünyası, rekabet avantajı elde etmek için inovasyona daha fazla yatırım yapıyor. Girişimcilik, ülkelerin kalkınma yolculuğunda belirleyici bir rol üstleniyor. Bizler de teknoloji girişimciliğinin Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin yazacağı yeni başarı hikayelerinin ana aktörü olduğuna inanıyoruz. Türkiye’yi teknoloji girişimciliğinde devler ligine ulaştırmayı hedefleyen çok boyutlu politikalar ve girişimcilik ekosistemimizin ihtiyaçlarını adresleyen düzenlemeler ile ülkemizde yeni teknoloji girişimlerinin yeşermesi ve ölçeklenmesi için çalışıyoruz. Son 22 yılda hep birlikte sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini taşıdığımız nokta geleceğimiz adına güçlü bir umut ışığı vazifesi görüyor" dedi.

“43 FARKLI ÜLKEDEN 223 YABANCI TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİSİ, İŞLERİNİ TÜRKİYE’YE TAŞIMAK İÇİN BAŞVURDU”

Atatürk Havalimanı’nın terminal binalarını 'Terminal İstanbul' projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getirdiklerinin altını çizen Kacır, "Binlerce teknoloji firmasına kapılarını açacak, her yıl onlarca girişimcilik etkinliğine ev sahipliği yapacak Türkiye’nin en büyük teknoparkını kuruyoruz. Teknoloji alanında yetkinliklere sahip profesyoneller ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını, ülkemizde sürdürmelerine imkan tanımak üzere geçtiğimiz Eylül’de Türkiye Tech Visa Programını ilan ettik. Girişimcilere oldukça kapsamlı destekler sunan program dahilinde, bugüne kadar 43 farklı ülkeden 223 yabancı teknoloji girişimcisi, işlerini Türkiye’ye taşımak için başvurdu. Tabii girişimcilik sabır ve inanç gerektiren zorlu bir yolculuk. Özellikle ilk virajda başarının anahtarı; girişimlerin müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek ürünü doğru zamanda, başarılı bir stratejiyle konumlandırmaları ve kendilerine can suyu olacak finansman kaynaklarına erişim imkanıdır. Halihazırda teknoparklarımız bünyesinde yer alan kuluçka merkezlerinde ve sayıları 31’e ulaşan TEKMER’lerimizde 4 bin 300’den fazla teknoloji girişimine; fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için ihtiyaç duydukları fiziki alanı, mentorluk ve finansal destekleri sunuyoruz" dedi.

“GİRİŞİMLERİ EN AZ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ KİRA UYGULAMASIYLA DESTEKLİYORUZ”

Girişimcilere sağladıkları teşvik ve destek mekanizmalarını daha etkin bir yapıya kavuşturarak, onların fikirlerini daha hızlı hayata geçirmeleri için önemli adımlar attıklarını ifade eden Kacır, "Girişimlerimize fiziki mekan, mentorluk ve danışmanlık desteğinin yanında stratejik iş modeli geliştirme, finansal kaynaklara erişim, pazarlama stratejileri oluşturma ve globalleşme süreçlerini hızlandırma hizmetleri gibi çok yönlü hizmetler sunacak 'Girişim ofisi' uygulamamızı devreye aldık. Girişim ofislerinde; iş fikirlerini ticarileştirecek girişimlerimiz, teknoparklarda sağlanan tüm desteklerden yararlanma imkanına sahip olacaklar. Ön kuluçka girişimlerinden kira alınmayacak. Ayrıca, genç girişimcilerimizin kurduğu kuluçka aşamasındaki girişimleri en az yüzde 50 indirimli kira uygulamasıyla destekliyoruz" dedi.

81 İLDE 100 YENİ GİRİŞİM OFİSİ

Bakan Kacır, bugün Türkiye'nin ilk girişim ofisinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Cybergo Girişim Ofisiyle, kuluçka ve kuluçka öncesi aşamasındaki girişimlerimiz; ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş danışmanlık hizmetlerine; yatırım iş birliği, yatırım ve hızlandırma programlarına tek duraktan erişim imkanı elde edecekler. Elbette, ülkemizin önde gelen teknoparklarından Bilkent Cyberpark, burada sahip olduğu köklü deneyim ve geniş iş birliği ağını harekete geçirecek. Girişimcilere; yenilikçi fikirlerini hayata geçirme yolculuğunda rehberlik edecek, yol arkadaşı olacak. Önümüzdeki dönemde, bilhassa şehir merkezlerine açacağımız girişim ofisleriyle; girişimcilerin potansiyel müşterilerine, iş dünyası ve yatırım fırsatlarına daha yakından erişimini mümkün kılacağız. Uydu kuluçka merkezleri ile teknopark bünyesindeki kuluçka merkezlerini girişim ofisi markası çatısı altında bir araya getireceğiz. Girişimcilerimizin birbirleriyle bağlantılarını, iletişimlerini etkin ve güçlü hale getirmek adına girişim ofislerimizi ortak bir ağ içerisinde konumlandıracağız. Böylece girişimcilerimizin ortak çözümler üretmelerini teşvik ederken, farklı şehirlerdeki mentorlara, uzmanlara ve potansiyel müşterilere erişimlerini kolaylaştıracağız. 81 şehrimizde devreye alacağımız 100 yeni girişim ofisiyle hedefimiz; bakanlığımız destekleriyle kurulan inovasyon merkezlerinde iş fikirlerini hayata geçiren yeni girişimlerin sayısını 4 bin 300’ten 10 bine çıkarmak" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır