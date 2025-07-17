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Türkiye'nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" detayı!

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Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Görüntülerde, Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunduğu valizi taşıyan kırmızı aracın akaryakıt istasyonuna girdiği ve araç içerisindeki kişilerin marketten deodorant alarak hem otomobilin içine hem de kendi üzerlerine sıktığı görüldü.

Türkiye'nin gündemine oturan 21 yaşında katledilen Ayşe Tokyaz'ı cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. İstanbul'da polise başvuran Esra Tokyaz, ikiz kardeşinin kaybolduğunu söyledi.

Başlatılan soruşturmada cinayet ortaya çıktı. Polis, Ayşe Tokyaz'ın (22) Küçükçekmece'de Halkalı'da bulunan bir evden çıktığının tespit etti ve evde yapılan aramada herhangi bir suç izine rastlanmadı. Yapılan güvenlik kamera çalışmalarında Ayşe Tokyaz'ın girdiği evden, bir süre sonra iki kişinin bir bavulla çıktığı ve kırmızı renkli bir araçla uzaklaştığının tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Türkiye nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" detayı! 1

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN DEODORANT ALMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis kırmızı renkli aracı takibe aldı. Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.

Türkiye nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" detayı! 2

CESET BAŞKA BİR ARACA NAKLEDİLMİŞ

Bir süre sonra hareket eden şüphelilerin aracı Eyüpsultan'da bir ara sokağa çekip kilitleyip uzaklaştıkları görüldü. Güvenlik kamera görüntülerinden burada yaklaşık 5 saat kaldığı belirlenen kırmızı renkli otomobilin yanına bu kez beyaz renkli başka bir otomobilin geldiği, araçtan inen kişilerin bagajda bulunan cesedi bu araca naklettikleri öğrenildi. Bu kişilerin cesedi götürerek ormanlık alana attıkları öğrenildi.

Türkiye nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" detayı! 3

KATİL ZANLISI "SUSMA" HAKKINI KULLANDI!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edildikten sonra olayı gerçekleştiren Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli Cemil Koç'un, ölen Ayşe Tokyaz ve ikiz kardeşini tanıdığını söylediği ancak ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandığı belirlendi. Diğer şüphelilerin ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini söyledikleri belirlendi.

Türkiye nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" detayı! 4

Tokyaz'ın cesedi 11 Temmuz'da saat 01.30'da bir valizin içerisine konularak evden çıkarıldı. Ceset daha sonra yok edilmesi için 3 kişiye teslim edildi. 13 Temmuz günü de 02.00 sıralarında Kemerburgaz'da yol kenarında bulundu. Cesedin 2 gün valiz içerisinde yol kenarında beklediği, bu 2 gün içinde ne olduysa cesedin yerini yine onu yok etmek için alan zanlılar tarafından ihbar edildiği öğrenildi.

EVİ KIRMIZIYA BOYAMIŞ

Katil zanlısının evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi apartman görevlisine temizlettiği tespit edildi.

KAFATASINDA VE BURNUNDA KIRIK VAR

Yapılan inceleme sonucu Ayşe Tokyaz'ın kafatasında ve burnunun kırık olduğu ölüm sebebi olarak da "Beyin kanaması" teşhisi konduğu öğrenildi. Ancak kesin ölüm sebebinin, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

ESKİ KIZ ARKADAŞI DA ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Öte yandan cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde kaybettiği belirlendi. Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova'nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.kattından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Türkiye nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" detayı! 5

KARDEŞİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Yapılan çalışmalarda polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un kardeşinin de daha önceden yapılan bir FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.

Türkiye nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" detayı! 6

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç "tasarlayarak öldürme" suçundan, diğer 6 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cemil Koç'un ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024'te polislik mesleğinden ihraç edildiği ve "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan valiz
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