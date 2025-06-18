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Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı! 'Bir hiç uğruna öldürüldü'

Siirt'te bir düğünde yaşanan dehşet görüntüleri izleyenlerin kanını dondurmuştu. 19 yaşındaki Adnan Pekgöz'ün öldürüldüğü olayın arkasından bir sanal oyun çıktı. 4 yıl önce Pubg oyunu nedeniyle tartıştığı ve kavga ettiği Aziz Asma'nın intikam duygusuyla düğünü basarak Adnan Pekgöz'ü katlettiği belirlendi.

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı! 'Bir hiç uğruna öldürüldü'
Ufuk Dağ

Sanal oyunda başlayan kavga 19 yaşındaki bir genci hayattan kopardı. Polis tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen bilgilere göre, aynı mahallede oturan Aziz Asma ve Adnan Pekgöz, 4 yıl önce 'Pubg' adlı sanal oyunu oynarken aralında çıkan tartışmada birbirlerine hakaret edince, ikili arasında husumet oluştu.

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ÖNCE SOKAKTA TARTIŞTILAR

Bu tartışmanın ardından sokakta karşılaştıklarında, Aziz Asma'nın taşla saldırdığı Adnan Pekgöz yaralandı.

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4 YIL ÖNCE BAŞLAYAN HUSUMET

Sabah'ta yer alan habere göre ikinci kez karşılaştıklarında ise bu kez Adnan Pekgöz, Aziz Asma'ya yumrukladı.Olay, ailelerin araya girmesiyle büyümeden kapatıldı. Ancak bu olayı unutmayan Aziz Asma, 4 yıl boyunca içinde büyüttüğü kinle Adnan Pekgöz'ü öldürmeye karar verdi.

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DÜĞÜNE SİLAHLA GELDİ

6 Haziran'daki düğün gecesi silahla salona gelen Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'ü uzun süre izledi. Halaya çıkınca da arkasından yaklaşarak ateş etti.

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"BİR HİÇ UĞRUNA ÖLDÜRÜLDÜ"

Cinayetin ardından Adnan Pekgöz'ün yakınları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda da "Adnan'ımız bir hiç uğruna öldürüldü.Sebep ne namustu, ne başka bir şeydi. Bir oyundu" ifadeleri yer aldı.

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Sosyal medyada ayrıca, sanal oyun yüzünden genç yaşta hayatını kaybeden Adnan Peköz için çok sayıda adalet çağrısı yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
cinayet PUBG Siirt Oyun düğün
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