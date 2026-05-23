Türkiye'nin konuştuğu firari ABD'de böyle yakalandı

Doğukan Akbayır

2020 yılında Tunceli'de kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği kesinleşen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yıllardır süren soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Altaş'ın daha önceden cinayeti Türkay Sonel'in işlediğini iddia etmiş ve Gülistan Doku'nun cesedinin nerede olduğuna dair 2 noktayı işaret etmişti.

Türkiye'nin konuştuğu olayda 2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku, aradan geçen 6 yıla rağmen hala bulunamadı. Yapılan incelemeler sonucu cinayete kurban gittiği kesinleşen Doku soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada firari durumda olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı.

Altaş'ın kısa süre içinde Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

"CİNAYETİ TÜRKAY SONEL İŞLEDİ"

Altaş, kendisiyle röportaj yapan gazetecilere suçlu olmadığını iddia ederek hakkındaki kırmızı bültenden haberinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu söylemişti.

ABD'nin New York şehrinde olduğu belirtilen firari şüpheli Altaş röportajda, Türkay Sonel'in cinayeti işlediğini bizzat kendisine itiraf ettiğini öne sürmüştü.

ABD'de bulunduğu süre içinde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıklamıştı.

CESET İÇİN 2 YERİ İŞARET ETMİŞTİ

Altaş, Gülistan Doku'nun aranan naaşıyla ilgili de "Tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı." demişti.

