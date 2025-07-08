Türkiye'nin konuştuğu kazada sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Türkiye'nin aylarca konuştuğu olayda Zehra Kınık yalnızca bir gece gözaltında kalmıştı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Süreç içerisinde Kınık ailesinin Barlasçeki ailesine para teklif ettiği de ortaya çıkmıştı.

ZEHRA KINIK TUTUKLANMAMIŞTI

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda da Kınık Demir’in asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Batın Barlasçeki’nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmamıştı.

Ayrıca bu süreçte Barlasçeki’nin ailesi daha önce de Kınık ailesinin kendilerine para teklif ettiğini açıklamıştı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın 26 Mayıs’ta görülen duruşmasında ise Fatma Zehra Kınık Demir’e sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırmıştı.

Kınık Demir’in 2 yıl süreyle ehliyetine de el konulmuştu.

BABA BARLAŞÇEKİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Hem Zehra Kınık hem de Batın Barsalçeki’nin annesi Hasret Doğan kararı istinafa taşıdı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 4 Temmuz tarihinde ise Batın Barlasçeki’nin babası Serdal Barlasçeki, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçe ile artık Zehra Kınık’tan şikâyetçi olmadığını bildirdi.

Serdal Barlasçeki’nin dilekçesinde, “Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkımda şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımda feragat ettiğimi beyan ediyorum” ifadeleri yer aldı.

ANNE DOĞAN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK

Anne Hasret Doğan ise şikâyetini geri çekmedi ve Zehra Kınık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.