Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma! Avukat, mühendis, eczacı... E-imza ile sızmışlar

Türkiye 'sahte diploma' skandalını konuşuyor. Şikayetvar platformuna yapılan başvurular büyük sahtekarlığı ortaya çıktı. Sahte diploma almak için başvuru yapanlar, dolandırıldıklarını iddia ederek şikayet yağdırdı. Sahte diploma vaadiyle dolandırılan kişilerin sayısı giderek artarken mağdurlar; yüksek meblağlar ödeyerek sahte diploma satın aldıklarını ve bu durumun kendileri için büyük bir mağduriyet yarattığını belirtiyorlar.

O şikatlerlerden biri;

YÜZLERCE KİŞİYE SAHTE MEZUNİYET! YÖK SİSTEMİNE SIZMIŞLAR

Hukukçudan gıda mühendisine, öğretmenden eczacıya, yüzlerce kişinin e-imza ile kamuda ünvan ve sahte akademik derece elde ettiği iddia edildi.

Söz konusu iddialar üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirdi. Elde edilen bilgilere göre; söz konusu çete, sahte e-imzalarla YÖK sistemine sızarak yüzlerce kişiye sahte mezuniyet kazandırdı.

E-İMZALARI KOPYALANDI

İddianameye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanı, başkan yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) eğitim ve öğretim başkanının yanı sıra 14 farklı üniversiteden öğrenci işleri daire başkanı veya personelinin e-imzaları kopyalandı.

Bu e-imzalar kullanılarak üniversite sistemlerine ve kamu kurumlarının dijital altyapılarına girilerek mezuniyet kayıtları, not ortalamaları ve hatta doçentlik başvuruları üzerinde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi.

KÖKLÜ ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜMLERİNDEN SAHTE DİPLOMA

Sahte e-imzalarla sahte mezuniyet belgeleri yapan çete üyelerinin Atatürk, Ege, Yıldız Teknik, Mersin, İnönü gibi köklü devlet üniversitelerinden sahte diplomalar verdiği belirlendi.

Sahte diplomalar şu alanlara verildi:

▪️ Gıda Mühendisliği

▪️ Hukuk Fakültesi

▪️ Psikolojik Danışmanlık

▪️ Eczacılık

▪️ İlk ve Acil Yardım

▪️ Tıbbi Sekreterlik

▪️ Elektrik-Elektronik

▪️ Akademik kadrolar (öğretim görevlisi)

65 SANIK HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

65 sanık hakkında 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yaşanan skandalın boyutu gün yüzüne çıkarken, tüm Türkiye olayın vehametini konuşuyor;

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, söz konusu skandalın derinlemesine soruşturulması gerektiğini belirtirken "İmza sahiplerinin bunlardan haberi var mı veya kullanılan imzalar sahte mi? Bunun da ayrıca araştırılması gerekir." dedi.

Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran ise şaşkınlığını gizleyemezken "Sahte diploma almak icin para yatırmış, alamayınca sirketi sikayetvar sitesine şikayet ediyor! Sahte diplomamı parasını vermeme rağmen alamadım şikayetçiyim mağdurum demiş!" diye paylaşımda bulundu.

Gazeteci Emre Ercis de "Asıl konuşulması gereken bu güvenlik zafiyeti ve bu güvenlik duvarının bu kadar kolay şekilde aşılması." diyerek güvenlik konusuna dikkati çekti.

UZMANLAR UYARIYOR: DİJİTAL GÜVENLİK ÇOK ÖNEMLİ

Uzmanlar ise bu tür olayların artmasının nedenini dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan güvenlik açıklarına bağlıyor. Kamu kurumlarının ve üniversitelerin dijital altyapılarının yeterince güvenli olmaması, kötü niyetli kişilerin bu açıkları kullanarak sahte diploma üretmesine zemin hazırlıyor. Ayrıca, sahte diploma talebinin yüksek olması da bu tür suçların artmasında etkili bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, sahte diploma konusunun sadece bireysel bir mağduriyet olmaktan öte, kamu düzenini ve eğitim sistemini tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor.

Vatandaşların da bu konuda bilinçli olması ve diploma alım süreçlerinde dikkatli davranması önem taşıyor.