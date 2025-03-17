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Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu! 14. çocuğuna hamileyken suçüstü yakalanmıştı

17.03.2025 14:49
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Türkiye cezaevine girmemek için 14 kez hamile kalan 36 yaşındaki suç makinesi Ceylan Çiçek'i konuşuyor. Çiçek 14. çocuğuna hamileyken İstanbul'da hırsızlık yapmaya kalkışmış, suçüstü yakalanınca camdan atlamıştı. Bu kez tutuklanıp cezaevine gönderilen ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olan kadının 14. çocuğu dünyaya gelince yine serbest kaldığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu! 14. çocuğuna hamileyken suçüstü yakalanmıştı
  1. çocuğuna hamileyken daireye girip hırsızlık yaptı, 189 ayrı suç kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu, 12 yıl kesinleşmiş, ayrıca hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı! Duyanları hayrete düşüren akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Cezaevinde doğum yapan kadın serbest bırakıldı.

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SUÇ ORTAĞIYLA GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Olay, 16 Ocak Perşembe günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireye hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis ekipleri toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydı izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura'yı (36) yakalamak için çalışma başlattı.

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189 SUÇ KAYDI, 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Polis ekipleri adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan ve hamile olduğu öğrenilen Çiçek camdan atladı. Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

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Çiçek'in emniyetti yapılan sorgusunda 13 çocuğu olduğu, 14'üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. 54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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DOĞUM YAPTI; SERBEST KALDI

Diğer yandan, tutuklanarak cezaevine konulan ve 14'üncü çocuğuna hamile olan Ceylan Çiçek'in doğum yaptığı öğrenildi. Hamilelik nedeniyle hakkında ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olan Çiçek serbest bırakıldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğum hamile suçlu
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