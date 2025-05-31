HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Türkiye'nin saklı cenneti! Kartpostalları aratmıyor, görenleri hayran bırakıyor

Erzincan Kemah’taki Sohmarik Yaylası, adeta Koçkar köyü sınırlarında saklı olan bir doğa harikası. Yayla ziyaretçilerini kendine hayran bırakırken, doğası ve atmosferiyle dikkat çekiyor. Sohmarik Yaylası, her yıl doğa severlerin de uğrak noktası haline geliyor. Yayla, fotoğraf tutkunlarının da gözdesi... Sohmarik Yaylası'nın gün doğumu ve gün batımında sunduğu manzaralar ise kartpostalları aratmıyor.

Türkiye'nin saklı cenneti! Kartpostalları aratmıyor, görenleri hayran bırakıyor

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Koçkar Köyü sınırları içerisinde yer alan Sohmarik Yaylası, doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Eşsiz doğası, yemyeşil çayırları, serin pınarları ve sakin atmosferiyle adeta saklı bir cennet olan bu yayla, her yıl yerli halkın yanı sıra doğa severlerin de uğrak noktası haline geliyor.

AW467069_01

'HUZUR DOLU BİR KAÇIŞ NOKTASI'

Erzincan’ın yüksek rakımlı dağları arasında gizlenmiş olan Sohmarik Yaylası, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için huzur dolu bir kaçış noktası sunuyor. Yaz aylarında serin havası ve doğal kaynak suları ile öne çıkan yayla, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını da yaşatıyor. Yöre halkı tarafından yaz mevsiminde yaylacılık geleneklerinin sürdürüldüğü Sohmarik’te, ziyaretçiler hem doğal güzelliklerin hem de Anadolu’nun kadim yaşam biçimlerinin izini sürebiliyor.

AW467069_02

Fotoğraf tutkunlarının da gözdesi haline gelen yayla, gün doğumu ve gün batımında sunduğu manzaralarla kartpostalları aratmıyor. Doğaseverler, kampçılar ve trekking grupları için ideal bir rota olan Sohmarik, henüz keşfedilmemiş doğal güzellikleriyle Erzincan turizmine değer katmaya devam ediyor.

AW467069_03

AW467069_04

AW467069_05

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En sık karşılaşılan 5. kanser türü!En sık karşılaşılan 5. kanser türü!
İzmir'deki grevde üçüncü gün! Ulaşım durma noktasında, çöp yığınları her yerde... Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çağrı!İzmir'deki grevde üçüncü gün! Ulaşım durma noktasında, çöp yığınları her yerde... Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çağrı!

Anahtar Kelimeler:
Erzincan yayla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
EYT hakkını kullanamamıştı! Tek hamle ile SGK'dan geri adım geldi...

EYT hakkını kullanamamıştı! Tek hamle ile SGK'dan geri adım geldi...

Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı!

Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı!

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Bir evladını kaybetti, 10 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesi veriyor!

Bir evladını kaybetti, 10 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesi veriyor!

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.