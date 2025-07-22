HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu olacak! İş insanı Gökhan Erdem Blue Origin ile tarihi uçuşa hazırlanıyor

Türkiye, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından üçüncü bir uzay yolcusunu ağırlamaya hazırlanıyor. İş insanı Gökhan Erdem, Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzayın sınırlarını zorlayacak. Erdem, bu uçuşla Blue Origin ile uzaya giden ilk Türk vatandaşı olacak.

Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu olacak! İş insanı Gökhan Erdem Blue Origin ile tarihi uçuşa hazırlanıyor

İlk Türk astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından, Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, tamamen bireysel bir girişimle uzaya seyahat edecek. Erdem, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzay deneyimi yaşayacak. Bu tarihi uçuş, Türkiye'nin uzay keşiflerindeki yerini daha da sağlamlaştıracak.

Türkiye nin üçüncü uzay yolcusu olacak! İş insanı Gökhan Erdem Blue Origin ile tarihi uçuşa hazırlanıyor 1

Blue Origin tarafından yapılan açıklamaya göre, NS-34 görevinde Gökhan Erdem'e Arvi Bahal, Deborah Martorell, Lionel Pitchford, J.D. Russell ve H.E. Justin Sun eşlik edecek. New Shepard roketinin Crew Capsule'ü ile gerçekleştirilecek bu görevde, Erdem'in katılımı büyük ilgi uyandırdı.

Türkiye nin üçüncü uzay yolcusu olacak! İş insanı Gökhan Erdem Blue Origin ile tarihi uçuşa hazırlanıyor 2

KIYAFETİNDE İSTANBUL SİMGELERİ OLACAK

Uçuşun Ağustos ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki Van Horn üssünden başlaması planlanıyor. Blue Origin'in 'New Shepard NS-34' olarak adlandırdığı bu görevde, Gökhan Erdem ve beraberindeki yolcular, uzayın uluslararası alanda sınırı olarak kabul edilen 100 kilometredeki 'Karman çizgisi'ni geçerek mikro yerçekimi ortamında uzaydan Dünya'yı gözlemleme fırsatı bulacaklar. Tamamen otonom olan New Shepard roketi, bu uçuşla 14. insanlı uçuşunu gerçekleştirmiş olacak. Gökhan Erdem'in uçuş kıyafetinde İstanbul'un simgelerinin yer alması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova'da miras kavgası cinayetle bitti: Ağabey kardeşine pusu kurdu!Yalova'da miras kavgası cinayetle bitti: Ağabey kardeşine pusu kurdu!
İlayda Alkaş cinayetinde yeni detay! Kardeşi bir kez daha ifadeye çağrıldı: 'Hepinizi öldürecekler'İlayda Alkaş cinayetinde yeni detay! Kardeşi bir kez daha ifadeye çağrıldı: 'Hepinizi öldürecekler'

Anahtar Kelimeler:
uzay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ATM'lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak 'Zor olacak ama...'

ATM'lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak 'Zor olacak ama...'

KKTC'de asgari ücrete rekor ara zam!

KKTC'de asgari ücrete rekor ara zam!

Gündüz ayrı rekor gece ayrı rekor kıracak! İstanbullular en sıcak gün geliyor... Valiye bile çağrı yaptı

Gündüz ayrı rekor gece ayrı rekor kıracak! İstanbullular en sıcak gün geliyor... Valiye bile çağrı yaptı

Hakan Fidan'dan Suriye resti: ‘Bunu yaparsanız müdahale ederiz’

Hakan Fidan'dan Suriye resti: ‘Bunu yaparsanız müdahale ederiz’

Arda teknede döverek öldürülmüştü! Saldırganlara kürekli müdahale ettiler, işte o anlar...

Arda teknede döverek öldürülmüştü! Saldırganlara kürekli müdahale ettiler, işte o anlar...

Erdoğan'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı! "Kitlesel ölümler başladı"

Erdoğan'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı! "Kitlesel ölümler başladı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.