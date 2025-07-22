Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu olacak! İş insanı Gökhan Erdem Blue Origin ile tarihi uçuşa hazırlanıyor

İlk Türk astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından, Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, tamamen bireysel bir girişimle uzaya seyahat edecek. Erdem, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzay deneyimi yaşayacak. Bu tarihi uçuş, Türkiye'nin uzay keşiflerindeki yerini daha da sağlamlaştıracak.

Blue Origin tarafından yapılan açıklamaya göre, NS-34 görevinde Gökhan Erdem'e Arvi Bahal, Deborah Martorell, Lionel Pitchford, J.D. Russell ve H.E. Justin Sun eşlik edecek. New Shepard roketinin Crew Capsule'ü ile gerçekleştirilecek bu görevde, Erdem'in katılımı büyük ilgi uyandırdı.

KIYAFETİNDE İSTANBUL SİMGELERİ OLACAK

Uçuşun Ağustos ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki Van Horn üssünden başlaması planlanıyor. Blue Origin'in 'New Shepard NS-34' olarak adlandırdığı bu görevde, Gökhan Erdem ve beraberindeki yolcular, uzayın uluslararası alanda sınırı olarak kabul edilen 100 kilometredeki 'Karman çizgisi'ni geçerek mikro yerçekimi ortamında uzaydan Dünya'yı gözlemleme fırsatı bulacaklar. Tamamen otonom olan New Shepard roketi, bu uçuşla 14. insanlı uçuşunu gerçekleştirmiş olacak. Gökhan Erdem'in uçuş kıyafetinde İstanbul'un simgelerinin yer alması bekleniyor.