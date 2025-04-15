Türkiye'nin uzaydaki gururu İMECE 2 yaşında!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE'nin uzaydaki 2'nci yılını tamamladığını belirterek, "Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz" dedi.

TÜBİTAK UZAY TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) görev yapan İMECE, uzaydan yer gözlemi alanında Türkiye'ye stratejik katkılar sunmak amacıyla TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildi. İMECE, tek seferde bin kilometre uzunluğunda ve 16,7 kilometre genişliğinde bir alanın görüntüsünü tarayabiliyor. Aynı zamanda 320 Mbit/s veri aktarım hızı sayesinde elde ettiği verileri yer istasyonlarına hızlı ve etkin bir şekilde iletiyor.

"UZAYIN LİDER ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzaydaki gözümüz 2 yaşında. 15 Nisan 2023'te fırlatılan, Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE uzaydaki 2'nci yılını tamamladı. Elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen millî imkânlarla üretilen uydumuz, yüzde 90'a erişen yerlilik oranıyla, İMECE-2 ve İMECE-3 takım uydu projelerimizin de temelini oluşturdu. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz" dedi.

İMECE-2 VE İMECE-3 PROJELERİ BAŞLATILDI

İMECE projesiyle kazanılan mühendislik deneyimi, geliştirilen alt sistemler ve yetiştirilen nitelikli insan kaynağı, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki birikimini ileriye taşıdı. Bu birikim sayesinde, birbiriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanan yeni nesil takım uydular İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri başlatıldı. Bu uyduların da 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanarak yörüngede görevlerine başlamaları planlanıyor.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır