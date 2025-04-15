HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Türkiye'nin uzaydaki gururu İMECE 2 yaşında!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk metrealtı çözünürlüklü yerli yer gözlem uydusu İMECE'nin uzaydaki ikinci yılını başarıyla tamamladığını duyurdu. 15 Nisan 2023’te ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle fırlatılan uydu, iki yıldır görevini aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin uzaydaki gururu İMECE 2 yaşında!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE'nin uzaydaki 2'nci yılını tamamladığını belirterek, "Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz" dedi.

thumbs_b_c_2430814846fbdaf7ffe2adb77861a3c8

TÜBİTAK UZAY TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) görev yapan İMECE, uzaydan yer gözlemi alanında Türkiye'ye stratejik katkılar sunmak amacıyla TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildi. İMECE, tek seferde bin kilometre uzunluğunda ve 16,7 kilometre genişliğinde bir alanın görüntüsünü tarayabiliyor. Aynı zamanda 320 Mbit/s veri aktarım hızı sayesinde elde ettiği verileri yer istasyonlarına hızlı ve etkin bir şekilde iletiyor.

thumbs_b_c_f0cc7883cc80b1d83f08a13b8897620f

"UZAYIN LİDER ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzaydaki gözümüz 2 yaşında. 15 Nisan 2023'te fırlatılan, Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE uzaydaki 2'nci yılını tamamladı. Elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen millî imkânlarla üretilen uydumuz, yüzde 90'a erişen yerlilik oranıyla, İMECE-2 ve İMECE-3 takım uydu projelerimizin de temelini oluşturdu. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz" dedi.

AW432945_01

İMECE-2 VE İMECE-3 PROJELERİ BAŞLATILDI

İMECE projesiyle kazanılan mühendislik deneyimi, geliştirilen alt sistemler ve yetiştirilen nitelikli insan kaynağı, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki birikimini ileriye taşıdı. Bu birikim sayesinde, birbiriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanan yeni nesil takım uydular İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri başlatıldı. Bu uyduların da 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanarak yörüngede görevlerine başlamaları planlanıyor.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 ton kaçak alkol ele geçirildi12 ton kaçak alkol ele geçirildi
Özgür Özel, Financial Times'a konuştu!Özgür Özel, Financial Times'a konuştu!

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK uzay aracı imece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

'Hayatınızdan çıkarın' Ciddi risk taşıyor! Tam bir mikrop yuvasıymış

'Hayatınızdan çıkarın' Ciddi risk taşıyor! Tam bir mikrop yuvasıymış

75 bin TL manevi tazminat ödeyecek

75 bin TL manevi tazminat ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.