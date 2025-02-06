Türkiye o görüntüleri konuşmuştu... 'Martı Tag' sürücüsünü darp eden şahıslar hakkında karar çıktı: 4 taksici hakkında 22'şey yıla kadar hapis istendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan İddianame kapsamında, şüpheliler Abdurrahman A., Murat A., Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın müşteki sürücü Alper Özcan'a "Sen neden Martı Tag yapıyorsun, taksicilerin hakkına giriyorsun, bu işi yapmayacaksın, ölürsün burada" ifadelerinde bulundukları, müştekinin aracının anahtarını almaya çalıştıkları ve hep birlikte müştekiyi darp ettikleri aktarıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Şüpheliler üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken iddianamede şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin hayatın olağan akışına uygun olmayan ve birbirleriyle çelişen beyanlarına itibar edilmediği, şüpheliler tarafından paylaşıldığı değerlendirilen araç içerisinde meydana gelen olayların kamera görüntüleri, müştekiye ait adli tıp raporu ve tüm dosya kapsamı göz önüne alındığı şüphelilerin suç işleme kararının icrası kapsamında fikir ve eylem birliği içinde oldukları anlaşılmıştır."

22'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI

Şüphelilerin, müşteki Alper Özcan'ı planlı şekilde olay yerine çağırdıkları anlatılan iddianamede, Abdurrahman A., Murat A., Umut Can K. ve Ömer Berkan A. hakkında ‘gece vakti yağmaya teşebbüs', ‘birden fazla kişiyle birlikte tehdit', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da 29 Ocak saat 02.30'da Martı Tag sürücüsü Alper Özcan'a uygulama üzerinden yolculuk talebi geldi. Uygulamanın gösterdiği lokasyona giden Özcan'ın aracına binen Abdurrahman A. ve Murat A., Dikmen'e gitmek istediklerini söyledi. Şüpheliler, yolculuk esnasında, Özcan'a polis olduklarını söyleyerek aracı durdurmasını istedi. Kızılay'da aracı durdurduktan sonra şüpheliler, taksi şoförü olduklarını söyleyip Özcan'ı zorla araçtan indirmeye çalıştı. Özcan'a hakaret edip vurmaya başlayan şüpheliler, bu anları video kaydına aldı. O sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheliler Abdurrahman A. ve Murat A. ise müşteki Özcan'ı fiyat kıyaslaması için çağırdıklarını iddia ederek, müştekiyi polise teslim etmek için durdurduklarını öne sürdü.

(İHA)