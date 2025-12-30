Türkiye, okul bahçesindeki bu görüntüleri konuşmuştu: Baba ve şantajcı genç hakkında yeni gelişme

Olay dün, Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir A.Y. (17) isimli kızı takip ederek tehdit eden U.C.A. (18), kızın okuduğu liseye geldi. Durumu fark eden kız, babası H.Y.'ye (43) haber verdi.

OKUL BAHÇESİNDE REHİN ALMIŞTI

Bunun üzerine okula gelen H.Y., U.C.A'yı silahla rehin aldı. Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, H.Y. gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

BABA SERBEST BIRAKILDI, GENÇ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan baba H.Y. ile U.C.Y., ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba adli kontroller serbest bırakılırken, U.C.Y. ise tutuklandı.

U.C.Y.'nin genç kızı ısrarla takip ettiği ve şantaj uyguladığı öğrenildi. Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen bir tanesi kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...