Türkiye onu yangın sonrası tek kareyle tanımıştı! Ali Meşe hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 2018 yılında çıkan yangında kül olan evinin önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü kareyle hafızalara kazınan Ali Meşe (93) hayatını kaybetti.

Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve simge haline gelen Ali Meşe, bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Meşe'nin cenazesi, Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

Ordular köyünde 17 Ocak 2018'de meydana gelen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkmış ve ahşap evi kullanılamaz hale gelmişti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evinin enkazı önünde kedisine sarılarak ağlayan Meşe'nin o anları, Türkiye genelinde yankı uyandırmıştı.

Olayın ardından devlet yetkililerinin ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edilmiş ve yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirilmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

