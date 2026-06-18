HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye-Paraguay karşılaşması dev ekranda izlenecek

Turkcell, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay maçını 20 Haziran'da Dolmabahçe Park Alanı'nda dev ekranda taraftarlarla buluşturacak.

Türkiye-Paraguay karşılaşması dev ekranda izlenecek

Turkcell, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup eleme maçları kapsamında Paraguay ile oynayacağı karşılaşmayı, İstanbul'da taraftarlarla birlikte izleme fırsatı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell, 25 yıldır A Milli Futbol Takımı'na verdiği desteği sürdürürken, Türkiye-Paraguay maçını dev ekranda futbolseverlerle buluşturacak.

20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da başlayacak karşılaşma için taraftarlar, İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Park Alanı'nda bir araya gelecek. Milli takım heyecanını birlikte yaşayacak olan futbolseverler, mücadeleyi dev ekrandan takip edebilecek.

Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte taraftarlar, Dünya Kupası coşkusunu hep birlikte yaşayacak.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildiMotor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybettiDevrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Turkcell futbol milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.