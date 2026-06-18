Türkiye-Paraguay karşılaşması dev ekranda izlenecek

Turkcell, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup eleme maçları kapsamında Paraguay ile oynayacağı karşılaşmayı, İstanbul'da taraftarlarla birlikte izleme fırsatı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell, 25 yıldır A Milli Futbol Takımı'na verdiği desteği sürdürürken, Türkiye-Paraguay maçını dev ekranda futbolseverlerle buluşturacak.

20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da başlayacak karşılaşma için taraftarlar, İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Park Alanı'nda bir araya gelecek. Milli takım heyecanını birlikte yaşayacak olan futbolseverler, mücadeleyi dev ekrandan takip edebilecek.

Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte taraftarlar, Dünya Kupası coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Kaynak: AA