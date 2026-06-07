Türkiye Safe2Eat kampanyasına 2. kez katıldı! Bakan Yumaklı: "Yıl boyunca sürecek"

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada 7 Haziran’da kutlanan Dünya Gıda Güvenilirliği Günü’nün, gıda güvenilirliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli bir zemin sunduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler kararıyla her yıl 7 Haziran’da kutlanan bu özel günün, güvenilir gıdaya erişimin halk sağlığının korunmasındaki belirleyici rolünü bir kez daha hatırlattığının altını çizen Yumaklı, “2026 yılı için belirlenen ‘Yükten çözümlere – her yerde güvenli gıda’ teması da gıda kaynaklı risklerin azaltılmasında bilimsel verilerin, etkili politikaların ve doğru uygulamaların önemini açık biçimde ortaya koymaktadır. Biz de bu anlayışla, üreticiden tüketiciye kadar tüm paydaşlarla birlikte güvenilir gıda kültürünü güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SAFE2EAT’TE TÜRKİYE’NİN İLK YIL BAŞARISI

Yumaklı, Safe2Eat kampanyasının EFSA tarafından 2020 yılından bu yana yürütüldüğünü aktararak, Türkiye'nin 2025 yılında ilk kez dahil olduğu kampanyada önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin geçen yıl yürütülen iletişim faaliyetleriyle geniş kitlelere ulaştığını aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"2025 yılında Safe2Eat kampanyasına ilk kez katılan ülkemiz, yürüttüğü yoğun iletişim faaliyetleri, sosyal medya çalışmaları ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetleriyle kampanyaya katılan ülkeler arasında en yüksek görünürlük ve etkileşim sağlayan ülkelerden biri oldu. Gıda güvenilirliği konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, kampanyanın ülkemizde ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçların ardından 2026 yılında da kampanyada yer alarak bilim temelli bilgilendirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

2026 YILINDA ÜÇ TEMEL ODAK ALANI

Toplam 23 ülkenin gönüllü iş birliğiyle yürütülen kampanyanın, tüketicilerin gıda konusunda bilinçli tercihler yapmasını desteklemeyi, bilimsel değerlendirmelere dayalı doğru bilgiyi toplumla buluşturmayı ve gıda sistemine duyulan güveni artırmayı amaçladığını belirten Yumaklı, Türkiye'nin bu yılki çalışmalarını üç temel tema üzerine yoğunlaştırdığına dikkati çekti.

Bakan Yumaklı, kampanya kapsamında öne çıkarılan başlıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"2026 yılı boyunca özellikle gıda israfının azaltılması, gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele ve gıdaların güvenilir yöntemlerle hazırlanması konularında tüketicilerimizi bilgilendiriyoruz. Kaynaklarımızın korunması ve israfın önlenmesine yönelik farkındalık oluşturuyor, gıda kaynaklı risklerin bilimsel yaklaşımlarla nasıl azaltılabileceğini anlatıyor ve vatandaşlarımızın gıdaları güvenli şekilde hazırlayıp saklamalarına yönelik doğru uygulamaları paylaşıyoruz."

Yumaklı, gıda güvenilirliğinin yalnızca resmi kontrollerle değil, tüketicilerin bilinçli tercihleriyle de güçlendiğine işaret ederek, kampanyanın bu yönüyle önemli bir farkındalık aracı olduğunu dile getirdi.

Kampanya süresince Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları ile https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesi üzerinden bilgilendirici içerikler paylaşıldığını belirten Yumaklı, #Safe2EatEU etiketiyle yürütülen iletişim faaliyetleriyle toplumun her kesimine ulaşılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, sektör temsilcileri, akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları ve tüketicilerle yürütülen iş birlikleri sayesinde bilim temelli bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının amaçlandığına işaret etti.

GÜVENİLİR GIDA MOBİL UYGULAMASIYLA AKTİF KATILIM

Gıda güvenilirliğinde şeffaflığın artırılması ve vatandaşların denetim süreçlerine daha aktif katılımının sağlanması amacıyla hayata geçirilen Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması’nın da bu yaklaşımın önemli araçlarından biri olduğunu anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

“Güvenilir Gıda Mobil Uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız, toplu tüketim ve satış noktalarında karşılaştıkları uygunsuzlukları ‘çek-gönder’ özelliğiyle bize hızlı şekilde iletebiliyor, başvurularının durumunu uygulama üzerinden takip edebiliyor. Aynı zamanda karekod okutma özelliğiyle işletmelere ait denetim bilgilerine ulaşabiliyor, taklit ve tağşiş listeleri ile güncel duyuruları tek noktadan görebiliyor. Bu uygulama, devletimizin denetim kapasitesi ile vatandaşlarımızın bilinçli katkısını bir araya getirerek güvenilir gıda kültürünün daha da güçlenmesine katkı sağlıyor.”

"YILDA ORTALAMA 1.3 MİLYON GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bakan Yumaklı konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Gıda yönetimimizde; üreticimizin alın terini, bilimin rehberliğini ve denetim ekiplerimizin tavizsiz görev bilincini harmanlıyoruz.

Gelişmiş laboratuvar altyapımızla standartlarımızı sürekli yükseltiyor, Türk Gıda Kodeksi’nde hayata geçirdiğimiz kapsamlı düzenlemelerle vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.

Amacımız sadece üretmek değil; soframıza gelen her bir ürünün izlenebilir ve uluslararası standartlarda güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu hassasiyetle yılda ortalama 1.3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz.

Hayata geçirdiğimiz Güvenilir Gıda mobil uygulaması ile vatandaşlarımızı da denetim sürecine ortak ediyor, şeffaflığı merkeze alıyoruz. Biliyoruz ki, gıdamızı korumak geleceğimizi korumaktır.

Bu vizyonla çalışan tüm üreticilerimizin ve mesai arkadaşlarımızın 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü kutlu olsun."