Türkiye şampiyonluğu için ter döktüler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda bir araya gelen 158 sporcu şampiyonluk için ter döktü.

Türkiye şampiyonluğu için ter döktüler

Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ev sahipliğinde başladı. 30 farklı ilden 158 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kuşadası Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisi ile start alırken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Açılış seramonisine katılan Müdür Yığmatepe, tüm sporculara başarılar dileyerek "İlimiz adına gurur ve mutluluk verici bu önemli şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Konu ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Üç gün sürecek şampiyonada veteran sporcularımız farklı yaş kategorilerinde kıyasıya mücadele edecek. Organizasyon, hem sporcularımıza hem de sporseverlerimize heyecan dolu anlar yaşatacak" ifadeleri yer aldı.

Badminton
