Türkiye barış için devreye girdi: 2 ülkenin daha adı geçiyor! ABD basınında dikkat çeken iddia

ABD ile İran arasında tırmanan gerginliği yatıştırmak için Türkiye dahil 3 ülke devrede. ABD basınında dikkat çeken bir arabuluculuk iddiası gündeme geldi.

Mehmet Hazar Gönüllü

ABD merkezli Axios'un ABD'li bir kaynağa dayandırdığı habere göre; Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gündür gerginliği azaltmak amacıyla ABD ile İran arasında mesajlar iletiyor.

ABD'li kaynağa göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Kaynak, "Arabuluculuk süreci devam ediyor ve ilerleme kaydediliyor. Görüşmeler, savaşı sona erdirmek ve tüm çözülmemiş sorunları çözmek üzerine. Yakında cevaplar almayı umuyoruz" dedi.

TRUMP VİTES DÜŞÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada İran'ın enerji altyapısı ve elektrik santrallerine yönelik saldırıları beş gün ertelediğini duyurmuş ve iki ülkenin savaşı sona erdirmek için "iyi ve verimli" görüşmeler yürüttüğünü eklemişti.

