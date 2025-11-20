Türkiye sürdürülebilir turizmde dünya lideri: "64 milyarlık hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum"

Kongrenin açılışı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Turizm sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin artık küresel çapta bir dünya markası haline geldiğini vurguladı. Ersoy, turizmde kırılan rekorların arkasındaki temel unsurun nitelikli turizm stratejisi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel ısınmanın yol açtığı mevsim kaymalarına karşı turizm sektörünün hızlı ve esnek hareket etmesi gerektiğini belirterek kış sübvanselerinin yeniden başlatıldığını, vergi indirimlerinin Nisan ve Mayıs aylarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini, bu iki ayda hizmet bedellerine yüzde 10, uçak biletlerine ise yüzde 5 indirim uygulandığını açıkladı.Ersoy, sektörün bu yeni stratejiye sahip çıkması çağrısında bulunarak otelcilerden erken rezervasyon indirimlerini erkenden kapatmama uyarısında bulundu.

"BU GELİŞMELERE RAĞMEN HEDEFLERİ BİR BİR GERİDE BIRAKIYORUZ"

Türkiye'nin krizlere karşı açık ve hassas bir coğrafyada yer aldığını dile getiren Ersoy, yıllardır süren Rusya Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkilerine rağmen ön rezervasyonların 2025 yılının çok iyi bir sezona sahip olacağının sinyallerini verdiğini hatırlattı.

Paskalya tatiline gelen 23 Nisan İstanbul depreminin hemen ardından başlayan Hindistan Pakistan savaşı ile 12-24 Haziran tarihleri arasındaki İsrail İran savaşı ve İran’daki nükleer tesislerin hedef alınabileceği endişesinin kıyı bölgelerinde aile ağırlıklı rezervasyonlarda iptallere ve yeni rezervasyon akışının yavaşlamasına sebebiyet verdiğini sözlerine ekleyen Ersoy, "Önceki yıllarda olsa, turizmcilerin 'Sezon başlamadan bitti' demesine yol açabilecek bu gelişmelere rağmen bugün koyduğumuz hedefleri bir bir geride bırakıyoruz." dedi.

Krizlere dayanıklı bir turizm sektörü oluşturma hedefi noktasında başarılı olduklarına işaret eden Bakan Ersoy, yaşanan bu krizlerde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte başlattıkları çok yoğun tanıtım kampanyalarıyla rezervasyon akışını tekrar hızlandırdıklarını söyledi.

"BU GELİRİN TÜM ZAMANLARIN İLK ÜÇ ÇEYREK REKORU OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2025 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, 9 aylık dönemde 50 milyon ziyaretçiye ulaşılarak gecelik yabancı turist harcamasının geçen yıla göre yüzde 9’luk artışla 116 dolar seviyesine çıktığını kaydetti. Turizm gelirinin de yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bıraktığını vurgulayan Ersoy, "Bu gelirin tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru olduğunun da altını çizmek isterim." dedi.

2017 yılında ilk üç çeyrekte 24,6 milyar dolar gelir elde eden Türkiye'nin bugün aynı dönemde 50 milyar dolar kazanç sağladığını ve yüzde 100’ün de üstünde artış yakaladığını ifade eden Ersoy şöyle devam etti: "2017’de dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında 8’inci sıradaydık. Geçen yıl 62,3 milyon ziyaretçi ile bu alanda 4'üncü ülke konumuna yükseldik. Yine Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre turizm gelirlerinde 2017 dünya sıralamasında 15'inci ülkeydik; 2024’te elde ettiğimiz 61,1 milyar dolar gelirle 7’nciliğe yükseldik."

Bakan Ersoy, tüm olumsuzluklara rağmen elde edilen bu başarının ortaya koydukları “nitelikli turizm” hedef ve yaklaşımı ile ekonomik anlamda daha güçlü etkisi olacak turist profilini Türkiye'ye çekme noktasında katettikleri ciddi mesafenin sonucu olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin sahip olduğu benzersiz potansiyelin doğru stratejilerle yönetildiğinde fark yarattığını ifade eden Ersoy, turizmi 81 ile ve 12 aya yayma hedefinde kararlılık mesajı verdi. Bakan Ersoy, gastronomiden sağlığa, inançtan spora 60’tan fazla ürünle Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenen ve turizmin her kulvarında öne çıkan bir cazibe merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

"SİZLERİN ÇOK CİDDİ EMEĞİ VAR"

Bakan Ersoy konuşmasında, sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin dünya lideri olduğunu vurgulayarak 18 binden fazla konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi ve sertifikası aldığını, 2091 tesisin ise uluslararası geçerliliğe sahip 3. aşama sertifika almaya hak kazandığını kaydetti. Ersoy, bu başarının Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile 2022’de yapılan devlet seviyesindeki anlaşmanın bir sonucu olduğunu ifade etti. Sektör temsilcilerine de seslenen Ersoy, "Bu noktada siz değerli paydaşlarımızın iş birliğini, bu yolda bizlerle omuz omuza yürüme kararlılığınızı bir kez daha vurgulamaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün Türk turizmi küresel ölçekte göz kamaştırıyorsa bu başarıda sizlerin çok ciddi emeği var. Her birinize ayrı ayrı, canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

TÜRK ARKEOLOJİSİNİN ALTIN ÇAĞI BAŞLADI DERKEN SOMUT BİR GERÇEĞİ İFADE EDİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm çeşitliliğine de değindiği konuşmasında Geleceğe Miras projesiyle başlayan arkeolojik çalışmaların Türk Arkeolojisi için önemini vurguladı. Ersoy, Göbeklitepe ve Karahantepe keşiflerinin insanlık tarihine ilişkin bilinenleri değiştirdiğini söyleyerek 2026’da 800 arkeolojik çalışma yürüteceklerini belirtti ve "Türk Arkeolojisinin altın çağı başladı derken hamaset yapmıyor, somut bir gerçeği ifade ediyoruz." dedi.

Antik kentleri turizmin cazibe merkezleri haline getirdiklerini kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Antik kentlerimizi eski ihtişamlı günlerine döndürürken ülkemize gelen ziyaretçilerimizin bu yerleri gezerken eşsiz bir deneyim yaşamaları için de biliyorsunuz gece müzeciliği uygulamasını hayata geçirdik. Bu yıl 27 müze ve ören yerinde misafirlerimiz hava sıcaklıklarından etkilenmeden söz konusu alanları gezerek tarihe tanıklık etti. 550 binden fazla ziyaretçimizi gece müzeciliği kapsamında misafir ettik. Hatta uygulamamız bu yıl o kadar ilgi gördü ki normalde 1 Ekim’de biten uygulamamızı Efes, Side ve Galata Kulesi’nde 1ay daha uzattık. Sizler de takip ediyorsunuzdur; Göbeklitepe ve Karahantepe’deki keşifler insanlık tarihine dair bilinenleri değiştirmiştir. Biliyoruz ki, kadim Anadolu toprakları bağrında çok daha fazlasını saklıyor. Bahsettiğimiz alan Mısır Piramitlerinden 7 bin 500, İngiltere’deki Stonhage’den ise 7 bin yıl eskiye uzanan bir coğrafya. Bu da insanlık tarihi açısından bölgenin önemini ortaya koyuyor."

Arkeoloji dünyasındaki en kapsamlı uluslararası çalışmalardan biri olan Taş Tepeler projesi ile Neolitik Çağ’ın üzerindeki bilinmezlik örtüsünü kaldırmayı sürdürecekleri mesajını veren Ersoy, "Önümüzdeki hafta Karahantepe’de Taş Tepeler projemizin beşinci yılını değerlendireceğiz. Kazılarda elde edilen ve tüm dünyada ses getireceğine inandığımız eserleri de kamuoyu ile paylaşacağız." dedi. Müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayılarının da artmaya devam ettiğini dile getiren Ersoy, 2024 yılında toplam 32,6 milyon; 2025 Ekim ayı itibarıyla ise yaklaşık 29,3 milyon ziyaretçi rakamlarına ulaştıkları bilgisini paylaştı.

Gastronomi alanında Michelin rehberine dâhil edilen şehirlerin önemine değinen Ersoy, Kapadokya’nın da bu yıl listeye katılmasıyla Türkiye’nin gastronomide uluslararası görünürlüğünün arttığını ifade etti. Ersoy, artık tüm Türkiye'nin bu seçkinin radarında olacağını kaydetti. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin turizme olan etkisine de dikkati çeken Ersoy, festivalin bu yıl 20 şehirde 9 bin 500’den fazla etkinlikle on binlerce sanatçıyı vatandaşlarla buluşturduğunu belirterek 2026 ve 2027’de yeni eklenen şehirlerle birlikte bu sayının 32 şehre ulaşacağını açıkladı.

Türkiye’nin tanıtım stratejilerinden bahseden Bakan Ersoy, TGA’nın yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’nin 200’e yakın ülkede en etkili tanıtım yapan ülkelerden biri haline geldiğini söyledi. Ersoy, GoTürkiye platformunun 21,2 milyon takipçiye ulaşarak dünya ölçeğinde güçlü bir marka değeri oluşturduğunu kaydetti.

Ersoy, Suudi Arabistan’da düzenlenen BM Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu’nda Türkiye’nin önemli bir başarı elde ederek

TGA’nın 2026–2029 dönemi için UN Tourism Affiliate Members Yönetim Kurulu’na yeniden seçildiğini belirtti.

Bu sonucun, TGA’nın sürdürülebilir turizm, destinasyon geliştirme ve kamu-özel sektör iş birliği alanlarındaki liderliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Nitelikli bir turizm stratejisiyle son yıllarda Türkiye, yalnızca değişen trendlere uyum sağlamaya çalışan bir oyuncu olmaktan sıyrılmış, küresel turizm politikalarının şekillenmesinde aktif rol oynayan bir ülke konumuna yükselmiştir. Siz değerli paydaşlarımızla omuz omuza, 64 milyar dolarlık 2025 yılı turizm geliri hedefimize ulaşacağımıza; birlikte ortaya koyacağımız her yeni hedefi de yakalayıp aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birlikteliğimizin aşamayacağı engel, üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar, yeni rekorlarla Türk turizmini küresel arenada zirveye taşıdığımıza şahitlik edecektir."

Küresel ısınmanın etkilerinin Türkiye’de mevsimlerde ciddi kaymalara yol açtığını belirten Ersoy, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Nisan ve Mayıs ayları dışında hava sıcaklıklarının 15 Haziran’a kadar geçmiş yıllara göre daha düşük seyrettiğini, Ekim ve Kasım aylarının ise normalin üzerinde sıcaklıklarla geçtiğini söyledi.

Ersoy açıklamalarını şöyle sürdürdü:



İşte, ya oturup izleyerek vah vah böyle olmuş diyeceğiz. Ya da her zaman olduğu gibi esnek davranacağız, hızlı davranacağız, önlem alacağız"

Ersoy, bu doğrultuda son birkaç aydır Ulaştırma Bakanlığı ve havacılık otoriteleriyle yoğun görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.

"KIŞ SÜBVANSELERİ GERİ GELDİ"

Havalimanlarında bu sene itibarıyla biten kış sübvanseleri uygulamasını tekrar başlattıklarını ifade eden Ersoy, vergi indirim uygulamasını Nisan ve Mayıs’ı da dahil edecek şekilde yaptıklarını söyledi. Ersoy, "Yani eskiden sadece Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsıyordu. Şimdi Nisan ve Mayıs aylarını da kapsıyor.” dedi.

Havalimanı otoriteleriyle, sivil havacılık ve havalimanı işletmecileriyle konuştuklarını bildiren Ersoy, uçakların Nisan ve Mayıs ayına denk gelen hizmet indirimlerinde yüzde onluk bir indirime gittiklerini sözlerine ekledi. Tüm sektör paydaşlarının sürece ortak olması gerektiğinin altını çizen Ersoy, uçakların Nisan ve Mayıs itibarıyla bu iki ay için özellikle yüzde beşlik bilet fiyatlarını aşağıya çektiklerini, tur operatörlerine de bilgi verildiğini bildirdi.

"ERKEN REZERVASYONLARI SONUNA KADAR KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Otelcilerin Nisan ve Mayıs ayında özellikle erken rezervasyon indirimlerini geçen sene olduğu gibi erkenden kapatmaması gerektiğini dile getiren Ersoy şunları kaydetti:

"Özel dönemleri kastetmiyorum ama diğer dönemlerde erken rezervasyonları sonuna kadar korumamız gerekiyor. Birden satışlar iyi geliyor gibi hızlı bir şekilde kapatmamamız gerekiyor. Hep birlikte bu yeni manevraya sahip çıkarsak sonuç alırız ve önümüzdeki sene de dahil olmak üzere bu süreci uzatırız"

Bakan Ersoy, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen AKTOB, TÜROFED ve Türkiye İş Bankası başta olmak üzere tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.