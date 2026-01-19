HABER

X kesenin ağzını açtı: Tam 1 milyon dolar ödül verecek! İşte kazanmak için gerekenler

Sosyal medya platformu X, kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Elon Musk'ın sahibi olduğu platform, bir sonraki ödeme döneminde yazılacak "En İyi Makale"ye tam 1 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Ancak 1 milyon doları kazanabilmek için uyulması gereken bazı kriterler var. İşte 1 milyon dolar ödülün şartları...

Enes Çırtlık

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, geçtiğimiz hafta "Makaleler" özelliğini tüm Premium kullanıcılara açtıktan sonra, şimdi de dikkat çeken bir ödül duyurusunda bulundu.

X'TEN EN İYİ MAKALEYE 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL!

X, bir sonraki ödeme döneminin 'en iyi makalesine' 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

"Yeni bir şey deniyoruz" diyen X, 2026 yılında hedeflerinin, konuşmaları şekillendiren, haberleri değiştiren ve kültürü etkileyen yüksek değerli, yüksek etkili içerikleri ödüllendirmek olduğunu belirtti.

İŞTE 1 MİLYON DOLAR ÖDÜLÜN ŞARTLARI

X, bu ödül için birtakım kriterler belirledi:

  • Makale özgün ve en az 1.000 kelime olacak.
  • Öncelikle ‘Verified Home Timeline’ (doğrulanmış ana akış) gösterimlerine göre değerlendirilecek.
  • X'in politikalarını ihlal eden, nefret dolu, sahte veya manipülatif içerikler kabul edilmeyecek.

KÖTÜ HABER

X, 'en iyi makale'yi yazana 1 milyon dolar ödül yarışmasına yalnızca ABD'deki kullanıcıların katılabileceğini açıkladı.

