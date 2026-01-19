X kesenin ağzını açtı: Tam 1 milyon dolar ödül verecek! İşte kazanmak için gerekenler

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, geçtiğimiz hafta "Makaleler" özelliğini tüm Premium kullanıcılara açtıktan sonra, şimdi de dikkat çeken bir ödül duyurusunda bulundu.
X, bir sonraki ödeme döneminin 'en iyi makalesine' 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.
"Yeni bir şey deniyoruz" diyen X, 2026 yılında hedeflerinin, konuşmaları şekillendiren, haberleri değiştiren ve kültürü etkileyen yüksek değerli, yüksek etkili içerikleri ödüllendirmek olduğunu belirtti.
X, bu ödül için birtakım kriterler belirledi:
X, 'en iyi makale'yi yazana 1 milyon dolar ödül yarışmasına yalnızca ABD'deki kullanıcıların katılabileceğini açıkladı.
We’re trying something new: we’re giving $1 million to the Top Article of the next payout period.— Creators (@XCreators) January 16, 2026
We're doubling down on what creators on 𝕏 do best: writing.
In 2026, our goal is to recognize high-value, high-impact content that shapes conversation, breaks news and moves… pic.twitter.com/4hKBJNvNIg
