Dünya İran ile ABD-İsrail savaşına kilitlenmişken Trump'tan çarpıcı çıkış: "Küba da düşecek"

Dünya İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına odaklanmışken ABD Başkanı Donald Trump'tan Küba ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, "İnsanlar olanı biteni çok beğeniyor, Küba da düşecek" ifadelerini kullandı. Trump, Venezüela lideri Maduro'nun ABD askerleri tarafından ülkesinin başkentinde gözaltına alınması olayından sonra Küba'yı hedefine aldığını dile getirmişti.

Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Ocak ayında yaptığı açıklamada, “Küba çok yakında düşecek. Küba gerçekten düşmeye çok yakın bir ulus. Şundan bahsediyoruz; biliyorsunuz, paralarını Venezuela'dan alıyorlardı. Petrolü Venezuela'dan alıyorlardı. Artık bunları alamıyorlar” ifadelerini kullanan Trump, yine Küba'yı hedef aldı.

TRUMP'TAN KÜBA AÇIKLAMASI: "ONLAR DA DÜŞECEK"

İran'a yönelik saldırılarla Orta Doğu ve Körfez bölgesinde başlayan ve birçok ülkeye sıçrayan savaşla ilgili gelişmeler dünya kamuoyunu meşgul ederken, Trump'ın Küba konusundaki çıkışı dikkat çekti.

Trump, Küba konusuna yönelik sorulan soruya, "İnsanlar olan biteni çok beğeniyor. Küba da düşecek" yorumunu yaptı.

KÜBA'YA PETROL SAĞLAYAN ÜLKELERİ GÜMRÜK VERGİSİYLE TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya petrolü doğrudan ya da dolaylı sağlayan ülkelerin ABD’ye ihraç ettiği ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesini öngören yeni bir vergi sistemiyle Havana’ya yönelik yaptırımları sertleştirdi.

