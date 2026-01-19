HABER

Ünlü sunucu Esra Ezmeci’ye ‘klinik psikolog’ cezası! Mahkemeden hapis kararı

Psikolog, yazar ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci’nin İstanbul Beşiktaş’taki ofis tabelasında “klinik psikolog” ünvanını yetkisiz kullandığı belirlendi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün suç duyurusu sonrası açılan davada mahkeme, Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Çiğdem Sevinç

Psikolog, yazar ve sunucu Esra Ezmeci'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde yer alan tabelada "klinik psikolog" ünvanını kullandığı tespit edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede Ezmeci'nin bu ünvanı kullanmasına imkan tanıyan bir diplomasının bulunmadığını belirledi.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Denetimlerin ardından suç duyurusunda bulunan ekipler, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Savcılık, Esra Ezmeci hakkında soruşturma başlattı ve iddianame düzenledi. İddianamede, Ezmeci'nin yetkisi olmadığı halde farklı bir mesleki ünvan kullandığına dikkat çekildi.

"ÜNVANI KULLANMADIM" SAVUNMASI

Son TV'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ezmeci, klinik psikoloji alanında dersler aldığını ve yüksek lisans yaptığını öne sürdü; "klinik psikolog" ünvanını kullanmadığını savundu. Ancak savcılık, tabeladaki ifadeyi suç unsuru olarak değerlendirdi.

MAHKEMEDEN 10 AY HAPİS CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Esra Ezmeci'yi "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun" kapsamında suçlu buldu ve 10 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verdi.

İTİRAZ YOLUNA GİTTİ

Ezmeci, hakkında verilen kararı üst mahkemeye taşıyarak itiraz etti.

