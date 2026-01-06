HABER

"Türkiye tekrar karla tanışacak" Orhan Şen açıkladı: Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un ardından bir uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, cuma ve pazartesi gününü işaret ederek soğuk hava dalgasının yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağının altını çizerken, İstanbul'da kar yağışının ne zaman görüleceğini de açıkladı. İşte detaylar...

Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre perşembe günü hava sıcaklıklarının azalması cuma günü ise yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı görülmesi bekleniyor. AKOM, hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyeceğine karşı uyarıda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen ise, cuma ve pazartesi günü Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'nin tekrar karla buluşacağını söyledi.

"HAVA 7-8 DERECE BİRDEN SOĞUYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cuma günü 1 günlüğüne soğuk hava geliyor. Bu soğuk hava İstanbul'da sıcaklıkları neredeyse 7-8 derece düşürecek. İstanbul dışında birçok bölgede etkili olacak. Bu düşüşle beraber cuma günü Anadolu'nun büyük bir bölümü, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Ankara, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Bursa Uludağ'da kar yağışı görülecek.

Hafta sonu sıcaklıklar Batı'da tekrar artmaya başlayacak.

Yarın (çarşamba) akşamdan itibaren İstanbul'da yağmur yağması beklenirken, perşembe günü yağışların kuvvetleneceği öngörülüyor. Bütün Anadolu'nun büyük bir bölümünde de yağmur kuvvetli olacak.

"TÜRKİYE TEKRAR KARLA TANIŞACAK"

Pazartesi günü yeni bir soğuk hava dalgası tekrar gelecek. Balkanlar'dan sarkacak olan bu soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye tekrar karla tanışacak. Şu anki verilere göre Pazartesi günü İstanbul'da kar görülecek ve beyaza bürünecek. Sıcaklıklar ise 5-6 dereceye kadar düşecek.

Pazartesi günü Trakya dahil olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı görülecek.

