Türkiye ve KKTC Özel Harekatı’ndan ortak mesaj: "Bir gece ansızın gelebiliriz"

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile KKTC Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ın Didim ilçesinde 2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında su altı ve su üstü intikali, kritik bölgeye yaklaşma ve müdahale prosedürleri uygulandı. Senaryo gereği gerçekleştirilen operasyon, iki teşkilatın ortak koordinasyonunu ve karşılıklı tecrübe paylaşımını en üst seviyede test etti.
Yetkililer, bu çalışmaların müşterek görevlerde etkinliği artırmayı hedefleyen önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tatbikat, iki kardeş ülkenin emniyet birimlerinin güvenlik, dayanışma ve ortak görev bilincini bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu.

Türkiye ve KKTC Özel Harekatı'ndan ortak mesaj: "Bir gece ansızın gelebiliriz" 3

