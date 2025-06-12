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Türkiye ve Yunanistan arasında düzenlenen 4'üncü 'Siyasi Diyalog Toplantısı' Ankara'da gerçekleştirildi

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında 4'üncü Siyasi Diyalog Toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, tarafların ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerinin yinelendiği belirtildi.

Türkiye ve Yunanistan arasında düzenlenen 4'üncü 'Siyasi Diyalog Toplantısı' Ankara'da gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou'nun Ankara’da gerçekleştirdiği 'Siyasi Diyalog' toplantısının ardından yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

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"TOPLANTI OLUMLU BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ"

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, 12 Haziran 2025 tarihinde Ankara’da Siyasi Diyalog toplantısının dördüncüsünü gerçekleştirmiştir. İki Bakan Yardımcısı, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini ele almış ve Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 6'ncı Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla da olmak üzere, son görüşmelerinden bu yana ikili ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirmiştir. İki Bakan Yardımcısı ayrıca, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin güncel gelişmeleri ele almışlardır. Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiş ve taraflar ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini tekrarlamıştır."

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan siyaset
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