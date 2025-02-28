HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye yakından takip ediyordu... Mahkeme Başkanı'nın talebi herkesi şaşırttı: Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, davayı bizden alın!

Türkiye yakından takip ediyordu... Mahkeme Başkanı'nın talebi herkesi şaşırttı: Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, davayı bizden alın!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.02.2025 11:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılarak 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi’nin müştekileri reddi hakim talebinde bulundu. Hakim de “Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu” deyip davanın kendilerinden alınmasını istedi.

Türkiye yakından takip ediyordu... Mahkeme Başkanı'nın talebi herkesi şaşırttı: Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, davayı bizden alın!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılarak 150 kişinin yaşamına mal olan Palmiye Sitesi’ne ilişkin tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu ve ikinci duruşmada tutuklanan ancak kocama gerekçesiyle bir süre sonra tahliye edilen 81 yaşındaki müteahhit Hacı Mehmet Ersoy’un yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında müştekiler, reddi hakim ve reddi heyet talebinde bulundu.

"MAHKEME BAŞKANI TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ"

Müştekiler ve avukatları, reddi hakim taleplerinde; bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklardan Hacı Mehmet Ersoy’un tahliyesine karar veren 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürdü.

AA-30187276

ESASLA İLGİLİ TALEP ALMADI, DAVAYI ERTELEDİ

İtiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Hacı Mehmet Ersoy'un yer almadığı duruşmada mahkeme başkanı, kanun gereği reddi hakim talebi olması durumunda esasla ilgili bir talep alamayacağını belirterek, müştekiler, sanıklar ile taraf avukatlarından reddi hakim talebine yönelik görüşlerini aldı.

Mahkeme heyeti, reddi hakim ve reddi heyet taleplerini görüşülmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verip, davayı 12 Haziran’a erteledi.

thumbs_b_c_4f60ea55e822415dbfae2d70c7ded0ec

MAHKEME BAŞKANINDAN YAZI: "TALEPLER KABUL EDİLSİN"

NTV'de yer alan habere göre; Mahkeme heyeti, daha sonra reddi hakim talebinin incelenmesi adına dava dosyasını bir üst mahkeme olan 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Dosyanın ardından 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir yazıyla müracaat ederek, reddi hakim talebinin kabul edilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, yazısında Ersoy’un tahliyesine ilişkin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Sanık Hacı Mehmet Ersoy’un tahliyesi kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, bu kararla tarafsızlığımızın şüpheye düştüğü belirtilerek hakimin/heyetin reddi talebinde bulunulmuştur.

thumbs_b_c_5e6b6fb0d88dde3ac7a825c063eb5ea8

Sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkında verilen tahliye kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatindeyim ancak çok sayıda katılan ve vekil tarafından ret isteminde bulunulduğu, bu haliyle şahsımın tarafsızlığından şüphe duyulduğu görülmekle, gelinen aşamada yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi adına ret istemlerinin esasına girilerek kabulünü talep ederim.”

İsrail'de 'Türkiye korkusu' alarmı! Türkçe bilen istihbarat elemanı aranıyorİsrail'de 'Türkiye korkusu' alarmı! Türkçe bilen istihbarat elemanı aranıyor
Aydın'da kaza! Motosiklet yayaya çarptı... 2 yaralıAydın'da kaza! Motosiklet yayaya çarptı... 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş mahkeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'ın çağrısı sonrası gündem oldu

Öcalan'ın çağrısı sonrası gündem oldu

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak

Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak

Davaya bakan hakim: “Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, benden alın”

Davaya bakan hakim: “Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, benden alın”

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.