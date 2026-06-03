Türkiye yanacak! Afrika sıcakları geliyor: 35 dereceye kadar çıkacak

Türkiye'de soğuk geçen ayların ardından sıcaklıklar artış göstermeye başladı. Özellikle haziran ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar artışa geçmeye başladı.

TÜRKİYE'YE AFRİKA SICAKLARI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelindeki hava durumu hakkında son tahminlerini paylaştı. Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girecek ve sıcaklıklar daha da artacak.

EGE YANACAK! SICAKLIK 33 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Özellikle Ege Bölgesi sıcak havanın en fazla hissedileceği bölgeler arasında bulunuyor. Muğla ve İzmir'de sıcaklıkların 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

AKDENİZ'DE SICAKLIK YÜKSELİYOR

Akdeniz'de de sıcaklıklar artacak. Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Marmara'da ise parçalı bulut bir hava etkili olacak.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 30 DERECEYE YAKLAŞIYOR

İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye, Bursa'da da 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ankara'da ise sıcaklığın 28 derece civarında seyretmesi bekleniyor. İç Anadolu genelinde ise sıcaklıkların 25 ila 31 derece arasında değişeceği düşünülüyor.

Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar nispeten daha düşük olsa da iç kesimlerde termometreler 30 dereceye yaklaşacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini daha da artıracak. Diyarbakır ve çevresinde sıcaklığın 33 dereceye ulaşması beklenirken, bölge genelinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan rüzgar uyarısı da verildi. Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yer yer kuvvetli rüzgar görülebilecek.