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  4. Türkiye'ye kaçak oto yedek parçaları getiriyorlardı! Değeri dudak uçuklattı: Ankara merkezli 3 ilde operasyon

Türkiye'ye kaçak oto yedek parçaları getiriyorlardı! Değeri dudak uçuklattı: Ankara merkezli 3 ilde operasyon

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
28.02.2025 09:18
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Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 80 milyon TL olan kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'ye kaçak oto yedek parçaları getiriyorlardı! Değeri dudak uçuklattı: Ankara merkezli 3 ilde operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye oto yedek parçası getirenlere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin, kaçak motor ve yedek parçaları farklı illere sevk ederek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

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11 Şubat’ta Ankara merkezli Gaziantep ve Şırnak’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1340 araç motoru ve parçaları ile 2 bin 559 gümrük kaçağı araç yedek parçası ele geçirildi. Piyasa değeri 80 milyon TL olarak değerlendirilen kaçak ürünlere el konulurken, operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli de adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. (DHA)

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oto
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