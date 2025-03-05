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Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı: "İki üç gün pencereleri açmayalım" Bakteri ve mantar tehlikesi...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
05.03.2025 14:24
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Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre Suriye'den Türkiye'ye toz taşınımı gelecek. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar uyarılırken, Prof. Dr. Orhan Şen de açıklamalarda bulundu. Tozun yüzeyden geldiği için içerisinde mantar ve bakteri taşıyabileceğini söyleyen Şen, "Çok yoğun olduğu zamanlarda maske takmadan dışarı çıkılmasın. İki-üç gün pencereleri açmayalım" uyarısında bulundu. Şen toz taşınımından etkilenecek illeri sıraladı ve üç il için dikkat çekerek "Sağlıksız görünüyor" dedi.

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı: "İki üç gün pencereleri açmayalım" Bakteri ve mantar tehlikesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri şu şekilde: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

UZMANLAR TOZ TAŞINIMINA KARŞI UYARDI

Özellikle Suriye'den yurdumuza gelecek olan toz taşınımıyla iglili olarak vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ciddi şekilde uyarıldı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde ve uyarılarda bulundu.

Şen canlı yayında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Baharla birlikte, havalar ısınıyor. Yağış yok, bahar havasına giriyoruz. Bununla birlikte toz havasına da giriyoruz. Nereden geliyor, iki yolu var. Birisi Kuzey Afrika üzerinden gelen toz, diğeri Suriye ve Irak'tan yüzeyden kalkan tozlar var.

"İLK DEFA SURİYE VE IRAK'TAN YÜZEY TOZU OLARAK GELİYOR"

Bu iki tozda bahar aylarında kendini gösterir, Türkiye üzerinde etkisini gösterir. İlk defa Suriye ve Irak'tan yüzey tozu olarak geliyor. Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı'ya kadar olan bölgede etkili olacak.

"MANTAR VE BAKTERİ TAŞIYABİLİR"

Hassas bir konsantrasyonda gelecek. Çok solunum yolu hastalığı olanlarda problem yaratabilir. Yarın biraz daha fazla olacak toz. Bu tozun bir özelliği yüzeyden geldiği için içerisinde mantar ve bakteri taşıyabilir.

"MASKE TAKMADAN DIŞARI ÇIKILMASIN"

Mantar ve bakteri taşıdığı zaman teneffüs ettiğimizde ciğerlerimizde veya bronşlarımızda bir takım problemler yaratabilir. Çok yoğun olduğu zamanlarda maske takmadan dışarı çıkılmasın.

3 İL İÇİN UYARI: KONYA, MERSİN, NİĞDE: "İKİ ÜÇ GÜN PENCERELERİ AÇMAYALIM"

Yarın Konya, Mersin, Niğde civarlarında sağlıksız görünüyor. Cuma günü de devam edecek, cumartesi günü azalıyor. En fazla yarı olacak. Malatya Ağrı'dan tutun, Mersin, Kilis, Mardin civarlarında biraz fazla gözüküyor. İki- üç gün pencereleri açmayalım.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye Orhan Şen Bakteri mantar toz
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