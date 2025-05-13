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Türkiye'yi kahreden vahşi 'Sur cinayeti'nde aileyi kahreden karar! Avukatları harekete geçti

Geçen sene İstanbul Fatih'te yaşanan cinayet Türkiye'de günlerce konuşulmuş birçok insanın psikolojisini etkilemişti. O davada cani Semih Çelik'in ölmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Ayşenur Halil'in ailesi ise kararın ardından harekete geçti.

Türkiye'yi kahreden vahşi 'Sur cinayeti'nde aileyi kahreden karar! Avukatları harekete geçti
Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2024'te 19 yaşındaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in vahşice öldürüldüğü cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı Semih Çelik'in ölmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar vermişti.

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CEP TELEFONU DETAYI

Dosyada müşteki Yusuf Halil'in vekili Av. Betül Zağlı Topal tarafından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik ve yüzeysel yürütüldüğü, özellikle olayda hayatını kaybeden Ayşenur Halil'in cep telefonunun açılmadığı ve kritik dijital delillere ulaşılmadığı vurgulandı.

ETKİN SORUŞTURMA TALEBİ

Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, "Soruşturma eksik ve yüzeysel yürütüldü. Katilin bilgisayarındaki veriler suç öncesi silindi, planlı hareket etti. Üçüncü şahıslar soruşturulmadı. Telefonu halen bulunamadı." diyerek takipsizliğin kaldırılmasını ve etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.

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"DELİLLER YETERİNCE İNCELENMEDİ"

Sabah'ın haberine göre itiraz dilekçesinde, şüpheli Semih Çelik'in bilgisayarında yer alan verilerin suç öncesinde silindiğine dikkat çekilerek, şüphelinin planlı hareket ettiğine dair güçlü emareler bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, Çelik'in olay günü telefonla görüşme yaptığı, ancak olay yerinde telefonunun bulunamadığı ifade edildi.

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AİLE 'TELEFON' KONUSUNDA ISRARCI

Dilekçede özellikle dikkat çeken bir diğer unsur ise olayla bağlantılı olabilecek üçüncü kişilere yönelik yeterli araştırmanın yapılmamış olması. Şüphelinin telefonunun kimler tarafından alındığı, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelenip incelenmediği ve delillerin BTK kayıtlarıyla desteklenip desteklenmediği netlik kazanmadı.

Aile, Ayşenur Halil'in telefonun şifresinin çözülememesinin de olayın aydınlatılması açısından kilit önemde olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet sur Semih Çelik
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