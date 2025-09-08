HABER

Türkiye'yi yasa boğan karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı! Lojmandan sesleri duyan emniyet müdürü çatışmaya girip şehit düştü

İzmir'de polis karakoluna yapılan pompalı tüfekli saldırıda 2 polis şehit olurken, aralarında vatandaşların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Saldırının detayları ise ortaya çıktı. Lise üçüncü sınıf öğrencisi olan Eren Bigül, polis merkezinin önüne gelerek ateş açtı. Saldırıda polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ise lojmandan inerek saldırganla çatıştı. Aydemir de saldırıda şehit düştü. İşte tüm detaylar...

Mynet Özel Haber
Melih Kadir Yılmaz

İzmir Balçova'da bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit olurken, aralarında vatandaşların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Türkiye yi yasa boğan karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı! Lojmandan sesleri duyan emniyet müdürü çatışmaya girip şehit düştü 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amila ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır" dedi.

Türkiye yi yasa boğan karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı! Lojmandan sesleri duyan emniyet müdürü çatışmaya girip şehit düştü 2

SABAH SAATLERİNDE POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNE GELDİ

Öte yandan Türkiye'yi yasa boğan saldırının detayları da ortaya çıktı. Lise üçüncü sınıf öğrencisi olan Eren Bigül, saat 08:30 sıralarında polis merkezinin bulunduğu adrese geldi.

Türkiye yi yasa boğan karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı! Lojmandan sesleri duyan emniyet müdürü çatışmaya girip şehit düştü 3

KARAKOLUN ÖNÜNE GELİP ORADAKİ POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Polis merkezinin bulunduğu sokakta oturan saldırgan elindeki pompalı tüfekle polis merkezine doğru ateş açtı. Bu sırada karakolun önünde bulunan polis memuru Hasan Akın şehit olurken, polis memuru Ömer Amila da boyun bölgesinden yaralandı. Olay yerine gelen polis memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı.

SALDIRGANLA ÇATIŞAN EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT DÜŞTÜ

Öte yandan polis merkezinin üzerinde bulunan lojmanda oturan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ise silah seslerinin ardından aşağıya indi. Saldırganla çatışmaya giren Muhsin Aydemir de şehit düştü.

Türkiye yi yasa boğan karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı! Lojmandan sesleri duyan emniyet müdürü çatışmaya girip şehit düştü 4

YARALI OLARAK YAKALANAN SALDIRGAN ÖLDÜ

Saldırının ardından ikametine doğru kaçmaya çalışan Eren Bigül, görevli polisler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan saldırgan burada öldü.







