Türkiye'yi zehirleyeceklerdi! Bakan Çiftçi bizzat yönetti: 59 ilde 500'den fazla gözaltı

Ufuk Dağ

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. 59 ilde harekete geçen emniyet ekipleri 529 şüpheliyi gözaltına aldı. Eğer yakalanmasaydı 5 milyon uyuşturucu hap sokaklara dağıtılacaktı. Türkiye'yi zehirleyenlere düzenlenen bu operasyonu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yönetti. 2000'e yakın polisin katıldığı operasyonun görüntüleri yayınlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bizzat takip ettiği, 59 ili kapsayan dev operasyonda emniyet güçleri, zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdi. 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 1 milyonu aşkın hapın ele geçirildiği operasyonlarda 529 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer; zehir şebekelerinin kökü kazınana kadar amansız mücadelenin süreceğini vurguladı. İşte operasyondan görüntüler...

59 İLDE DEV OPERASYON

Türk gençliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına ve sokak satıcılarına yönelik amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 59 ilde eş zamanlı olarak başlatılan dev operasyon, zehir ağlarına ağır bir darbe vurdu.

"SOKAKLAR TEMİZLENENE KADAR..."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başından sonuna kadar bizzat takip ettiği bu büyük operasyonla, uyuşturucu tacirlerinin inlerine girildi. Uyuşturucu şebekelerinin bellerinin kırıldığı operasyonda, "sokaklar temizlenene kadar mücadeleye devam" mesajı en net şekilde verildi.

1987 POLİS KATILDI

Emniyet güçlerinin kusursuz yürüttüğü operasyonun büyüklüğü de dudak uçuklattı. Karadan ve havadan eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, uyuşturucu şebekeleri kıskıvrak yakalandı.

795 operasyonel ekip ve 1987 polisin katıldığı operasyonlar, 14 hava aracı ile saniye saniye izlendi. Emniyetin hassas burunu 37 narkotik dedektör köpeği de zehir zulası bırakmadı.

MİLYONLARCA HAP SOKAKLARA DAĞITILACAKTI

Güvenlik güçlerinin operasyonuyla büyük bir tehlikenin de önüne geçildi. Yapılan titiz aramalarda toplam 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 258 binin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da Sentetik Ecza Deposuna Baskın: Tam 2 ton 259 kilogram sentetik ecza hammaddesi yakalanarak, buradan üretilecek yaklaşık 5,8 milyon adet uyuşturucu hapın piyasaya sürülmesi engellendi.

Başkentte Esrar, Megakentte Eroin Yakalandı: Ankara'da 37 kilonun üzerinde esrar, İstanbul'da ise yaklaşık 6 kilogram eroin ele geçirilerek zehir zincirleri paramparça edildi.

Operasyonlarda toplam 529 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir tacirlerinden 129'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 49 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

KARARLILIKLA DEVAM EDECEK MESAJI

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, gençleri hedef alan bu karanlık yapıların kökü tamamen kazınana kadar mücadelenin tavizsiz süreceği vurgulandı. Ülke sokakları, zehir tacirlerinden zerresine kadar temizlenene dek operasyonların aynı kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

