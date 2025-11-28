HABER

Türkiye'yi ziyaret eden Papa 14'üncü Leo, Minguzzi ailesiyle görüşecek

Bu hafta Türkiye'yi ziyaret eden Papa 14'üncü Leo'nun, ocak ayında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüşeceği öğrenildi.

Mustafa Fidan

Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, "Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo’nun pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği bildirilmiştir," açıklamasında bulundu.

MİNGUZZİ CİNAYETİ İTALYA'DA DA BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve müzisyen Yasemin Minguzzi çiftinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Minguzzi'nin ölümü Türk kamuoyu ve medyasının yanı sıra İtalya'da da büyük yankı uyandırmıştı.

28 Kasım 2025
