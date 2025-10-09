Türkiye'yle ilgili sözleri gündem olmuştu! Geri adım attı: "Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olağanüstü basın toplantısı gerçekleştirdi. Vucic, dün Kosova'ya binlerce Türk üretimi Skydagger kamikaze dron teslim edilmesine ve Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilere de değindi. 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Kosova'yı halen kendi toprağı olarak gören Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya silah tedarikinin Sırbistan ve Sırp halkının menfaatlerine aykırı olduğunu ileri sürdü.

"ERDOĞAN, MUSTAFA KEMAL PAŞA'DAN SONRA EN BÜYÜK TÜRK LİDERİ"

Türkiye'nin Kosova'ya silah tedarikinin ardından Sırp basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan dostluğunun eleştirilmesine tepki gösteren Vucic, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu olduğunda her zaman iyi bir ev sahibi olacağım. Burada söz konusu olan, büyük bir lider ile büyük ve başarılı bir ülkedir. Burada söz konusu olan, Ankara'yı küllerinden doğurmuş, İstanbul'un yüzünü değiştirmiş ve Mustafa Kemal Paşa'dan sonra en büyük Türk lideri olduğunda hiçbir şüphe bulunmayan Erdoğan'dır ve ülkemizde her zaman hoş karşılanacaktır" dedi.

Türkiye ile iyi ilişkiler tesis etmenin yanı sıra halkının çıkarları için mücadele etmenin de görevi olduğunu vurgulayan Vucic, Kosova'ya silah sevkiyatı konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. Bu hususu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'nin New York kentindeki Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'ne ev sahipliği yapan ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer başarısı" ifadeleriyle tanımladığı Türkevi'nde görüştüklerini kaydeden Vucic, "Yaklaşık bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Priştine'ye silah desteğini durdurmasını rica etmiştim. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en yakın yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulunmuştu" ifadelerini kullandı.

"KOSOVA'NIN SİLAHLANDIRILMASINDA BAŞI TÜRKİYE ÇEKİYOR"

Kosova yönetiminin amacının 10 yıllık bir plan çerçevesinde Kosova Güvenlik Gücü'nü orduya çevirmek olduğunu savunan Vucic, "Bu amaçla tabii olarak kalkınma bütçesi kaynaklarını bu doğrultuda tahsis ediyorlar. Karmaşık muharebe sistemleriyle donanım giderek yoğunlaşıyor. Bu konuda başı çeken ülke ise Türkiye'dir. Fark etmişsinizdir, Almanlar, İngilizler, Hırvatlar, Slovenler, hepsi (Kosova'ya) bir şeyler veriyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU BÖLGENİN İSTİKRARI İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Türkiye'den Kosova'ya tedarik edilen savunma ürünlerinin arasında Skydagger, OMTAS, Bayraktar, Otokar Land Rover, BMC Vuran, Otokar Kobra, taarruz tüfekleri ve keskin nişancı tüfeklerinin de yer aldığını belirten Vucic, "Modern muharebe araçları arasında en dikkat çekeni Skydagger kamikaze dronlarıdır. ‘Göksel Hançer' anlamına gelen Skydagger için tedarik sözleşmesi 24 Aralık'ta imzalandı ve teslimat 26 Ocak'ta planlanmıştı ama (Kosova Başbakanı) Kurti'nin övdüğü üzere dün teslim edildi" dedi.

Türkiye'nin tutumunun bölgenin istikrarı için çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Vucic, "Gerginliğin tırmanmasına ihtiyacımız yok. Barış ve istikrarı koruyacağız. Türk partnerlerimizden bizimle konuşmalarını, çıkarlarımızı dikkate almalarını rica ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEK İÇİN ÇOK KÜÇÜĞÜZ"

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin kendisini dün "Türkiye'yi tehdit etmekle suçladığı" konusuna da değinen Vucic, "Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz. Türkiye, NATO'nun ikinci en büyük gücü. Mesajda söylediğim tek şey, Türkiye'nin büyük bir güç olduğu ve bize verilen mesajı anladığımızdı. Fakat ne kadar küçük olduğumuz önemli değil. Halkımızın özgürlüğü ve hayatta kalma hakkını korumak görevimizdir" dedi.

"TÜRKİYE VE SIRBİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN ALTIN ÇAĞINI YAŞADIĞI DA DOĞRUDUR"

Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar büyük ve etkili bir lider olduğunu anlayan biri olduğunu söyleyen Vucic, "Türkiye ile en iyi ve en yakın ilişkileri kurmak ve geliştirmek için çabalıyorum ve bunu başardım. Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerinin altın çağını yaşadığı da doğrudur" dedi. Vucic, diğer yandan Kosova'nın silahlandırılmasına sessiz kalamayacağını zira bunu yaparsa "korkak" olarak anılacağını belirtti. Sırp lider, Türkiye ile ilişkilerini de Kosova'daki Sırp varlığı pahasına muhafaza edemeyeceğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HER ZAMAN SAYGI DUYACAĞIM"

Kosova'nın silahlandırılmasına tepki göstererek Sırp halkının menfaatlerini savunması ve Erdoğan ile dostluğunun birbiriyle alakalı olmadığını da savunan Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman saygı duyacağım. Düzenlenen hain darbe girişimi sırasında ona destek veren ilk liderlerden biriydim ve bundan hiç pişman değilim. Yine olsa, yarın olsa yine yaparım. Dışarıdan kötü niyetli insanlar halkın iradesine rağmen birilerini devirmeye çalıştıklarında buna karşı dururum" ifadelerini kullandı.

VUCİC NE DEMİŞTİ?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Kosova'ya binlerce kamikaze insansız hava aracı teslim etmesini kınayarak, bunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu söylemişti. Vucic, kamikaze İHA sevkiyatının ardından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi, Batı Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmakla ve “Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal etmekle” itham etmişti.

Priştine'nin silahlanmasının ve Türkiye'nin tedarikçi konumda olmasının BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararının ihlali olduğunu söyleyen Vucic, "Artık Türkiye'nin Batı Balkanlar'da istikrar istemediği ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmak istediği tamamen açıktır. Sırbistan küçük bir ülke, ancak mesajı iyi anladık" demişti.

(İHA)

