Türkiye’nin ilk spor müzesi Siirt’te kuruluyor

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yapımı süren Spor Müzesinde çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Spor Müzesinde farklı spor branşlarının tanıtımının yanı sıra sporcuların başarı hikayeleri, tarihi gelişmeler ve spor kültürüne dair özel bölümler yer alacak. Müzenin, özellikle gençlere spor sevgisi aşılaması ve kente gelen misafirler için cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müzenin yalnızca bir sergi alanı değil aynı zamanda spor bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir eğitim ve kültür merkezi olarak da hizmet vereceğini vurguladı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır