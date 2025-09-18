HABER

Türkiye’nin ilk spor müzesi Siirt’te kuruluyor

Siirt’te yapımı süren Spor Müzesi, Türkiye’de bir ilk olma özelliğiyle spor kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Müze, hem spor branşlarını tanıtacak hem de başarılı sporcuların hikayelerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin ilk spor müzesi Siirt’te kuruluyor

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yapımı süren Spor Müzesinde çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.
Spor Müzesinde farklı spor branşlarının tanıtımının yanı sıra sporcuların başarı hikayeleri, tarihi gelişmeler ve spor kültürüne dair özel bölümler yer alacak. Müzenin, özellikle gençlere spor sevgisi aşılaması ve kente gelen misafirler için cazibe merkezi olması hedefleniyor.
Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müzenin yalnızca bir sergi alanı değil aynı zamanda spor bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir eğitim ve kültür merkezi olarak da hizmet vereceğini vurguladı.

