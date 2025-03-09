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Türkler tatil için rotayı yurt dışına çevirdi! Türk turistler 2024’te rekor kırdı, 2025 yazında en çok tercih edilecek ülkeler belli oldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.03.2025 11:04
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Turizmde 'outgoing' olarak adlandırılan Türkiye'den başka ülkelere giden tatilcilerin toplamı 2024 yılında 11 milyon 390 bin 520 olurken, vizeli ve yeşil pasaportlular en çok Orta ve Batı Avrupa'yı, vizesizler Balkanlar'ı tercih etti. Deniz ve sahil amaçlı en çok Mısır ve Yunanistan'a giden Türk tatilcilerden ekonomik durumu iyi olanların tercihi ise Uzak Doğu ve Güney Amerika oldu.

Türkler tatil için rotayı yurt dışına çevirdi! Türk turistler 2024’te rekor kırdı, 2025 yazında en çok tercih edilecek ülkeler belli oldu

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Türkiye'den başka ülkelere giden turistlerle ilgili çalışma yaptı. Yavuz, gelen turist sayılarında pandemi sonrası yükselme trendini sürdüren Türkiye'nin, aynı zamanda dünyaya turist gönderen ülkeler sıralamasında da hızla yükseldiğine dikkati çekti. Recep Yavuz, “Geçen yıl biz Yunan adalarına giden 1,5 milyon Türk turiste konsantreyken, ülkemizden 11 milyon 390 bin 520 kişi çeşitli vesilelerle yurt dışı seyahati yaptı. Outgoing olarak adlandırdığımız bu turizm hareketi ülkeye gelen turist sayısı kadar önemli. Zira hiçbir ülke kendi vatandaşını başka ülkelere kaptırmak istemiyor. Ancak insanoğlu da başka dünyaları keşfetme arzusundan geri durmuyor" dedi.

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TÜRK TATİLCİLER ARTIYOR

TÜİK verilerine göre son yıllarda Türkiye'den yurt dışına çıkışlara bakıldığında pandemi dönemi sonrasında artış olduğuna değinen Yavuz, şöyle sıraladı:

“2018'de 8 milyon 383 bin 432 kişi. 2019'de 9 milyon 650 bin 512 kişi. 2020'de 2 milyon 242 bin 864 kişi. 2021'de 2 milyon 738 bin 340 kişi. 2022'de 7 milyon 266 bin 773 kişi. 2023'te 11 milyon 67 bin 359 kişi. 2024'te 11 milyon 390 bin 520 kişi. Pandemi öncesi artmaya başlayan bu hareketlilik 2 yıllık aradan sonra tekrar yükselişe geçti. Bu seyahatlerin iş, eğitim, akraba ziyareti, hac, umre, sağlık ve tatil gibi pek çok çeşidi var. Buradaki önemli bir payın tatil amaçlı olduğunu öngörmek pek yanlış olmaz”

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2024'TE REKOR KIRDI

Türklerin en çok nereleri ve niye tercih ettiklerinin de ortaya konulduğunu aktaran Recep Yavuz, yurt dışı ziyaretlerinde rekor kırılan 2024 yılında Türk ziyaretçilerin kişi başı 680 dolar harcamayla toplamda 7 milyar 741 bin dolarlık hacim yarattığını ifade etti. Yavuz, bu ziyaretlerde en çok tercih edilen ülkeler arasında, çoğunlukla kendi imkanlarıyla Gürcistan ve Bulgaristan ziyaretleri yapanları ayrı değerlendirmek gerektiğini söyledi.

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EN AZ 5 GÜNLÜK PAKET TURLAR

En az 5 günlük paket turlarla yapılan seyahatlerin değerlendirmesini yaptıklarını anlatan Recep Yavuz, “Böylesine büyük bir pazarda özellikle Türk outgoing firmaları sürekli güncel kalarak paylarını artırmanın yollarını arıyor. Son yıllardaki en büyük engel gittikçe içinden çıkılmaz hal alan vize sorunu. Çoğunlukla turlar buna göre oluşturulup, vizesiz ülke programları yapılıyor. Bir başka önemli konu da fiyatlar. Destinasyonlar arasında önemli fiyat farklılıkları var. Tatil her insanın doğal hakkı, bu bağlamda her bütçeye hitap edebilmek önemli" diye konuştu.

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VİZELİLER AVRUPA, VİZESİZLER BALKANLAR

Türkiye'den outgoing yapan önemli 5 acentenin verilerini paylaşan Yavuz, “Vizeli ve yeşil pasaportlular Orta ve Batı Avrupa'yı (İtalya, İspanya, Fransa, Avusturya, Benelux, Çekya, Macaristan), vizesi olmayan kültür turu meraklıları Mısır ve Balkanlar'ı (Yukarı Makedonya, Arnavutluk, Karadağ) tercih ediyor. Deniz, sahil dinlenme amaçlı seyahat isteyenler Mısır ve Yunanistan, ekonomik durumu çok iyi olan ziyaretçilerse Uzak Doğu ve Güney Amerika seyahatlerini tercih ediyor" dedi.

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2025 YAZINDA YUNAN ADALARI VE MISIR GÖZDE OLACAK

Yurt dışı seyahatlerde 2025 yılında da önemli artış beklentisi olduğuna işaret eden Recep Yavuz, “Özellikle fiyat açısından cazip olan bölgelerin tercih edileceği ve 4-5 gecelemeli yakın destinasyonların 2025 yazının gözdesi olacağını öngörüyorum. Kapıda vize uygulamasının devam ediyor olması Yunan adalarını cazip hale getiriyor. Balkanlar bize yakınlığı ve nostaljik görünümleriyle gittikçe artan bir ilgi görüyor. Mısır, hem Türk firmalarının hem tatilcilerin gözdesi olmaya aday. Çin'in yaklaşık 200 milyon kişi ile 1’inci sırada olduğu outgoing pazarında 11 milyonluk pay çok düşük olmakla birlikte pek de küçümsenmemeli. Türkler bu seyahatler için birçok zorluk ve fedakârlığı aşıyor" diye konuştu.

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YURT İÇİ TATİLCİ 20 MİLYONU BULUYOR

Yavuz, "Bu sayıya ilave olarak Türkiye'de tatil yapanlar da hesaplandığında, 15-20 milyon vatandaşın yurt içi ve yurt dışı seyahati yaptığını söyleyebiliriz. Yurt dışından gelen 60 milyon turiste, yurt içindeki 20 milyonu eklersek, turizmin ülkemizdeki önemini daha iyi konumlandırabiliriz. Türkiye, pandemi ertesi dünya genelinde gerek gelen turist gerek yurt dışına giden turist alanında turizm hareketliliğinin en yoğun olduğu ülkelerden biri haline geldi" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Vize Ülke Turizm tatil seyahat
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